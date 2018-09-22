藍批浪費公帑 綠指別政治化

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中國時報
／台南報導

台南市政府斥資3500萬元在七股龍山興建黃昭堂紀念公園，21日上午舉行啟用儀式，過程中雖有藍營市議員參選人到場表達訴求，但並未影響活動進行，針對國民黨市議員質疑市府浪費公帑，民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，希望藍營不要過度政治化。

台南市政府為黃昭堂興建紀念公園，卻因其為全台首座紀念台獨人士的公園，自興建至落成以來爭議不斷。21日上午包括總統府祕書長陳菊、國策顧問黃崑虎、台南市代理市長李孟諺、內政部次長陳宗彥、黃昭堂弟弟黃昭雄及長子黃正澄皆出席啟用典禮。

陳菊表示，「雖然昭堂仙已經不在了，但未來民眾可透過黃昭堂紀念公園緬懷他，讓昭堂仙的堅持、意志和力量繼續存在。」

李孟諺指出，台南共191位名人，除了針對名人故居掛牌表彰致意，另有20餘位名人闢建園區或紀念公園，他強調，市府對歷史名人表彰是不分國籍、涵蓋各種專業，任何對台南有貢獻的名人都加以表彰和感謝。

台南市議員王家貞前天譴責市府花費公帑設黃昭堂紀念公園，愧對台南鄉親，市府回應指台獨是主流民意後，王家貞21日以陸委會公布最新民調，打臉台獨支持度不到18％，從來就不是主流民意，痛批市府製造假新聞。對此，市府回應，維持現狀後傾向獨立是大多數民意，民主化社會包容各種意見，也要內化為政治行為，尊重不同意見表達。

(中國時報)

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