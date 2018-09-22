仕招基金會發放秋節慰問金

為了讓街友好好過個中秋節，仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁代表基金會致贈每位街友500元紅包。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

中秋節將至，仕招社會福利慈善事業基金會與新北市志願服務協會、清海無上師世界會共同舉辦「愛點亮街頭－2018秋賞月圓樂遊遊」中秋節關懷街友活動，21日在板橋永安公園活動中心舉行，仕招基金會課長周哲仁致贈每名街友500元秋節慰問金，鼓勵街友重回社會。

共襄盛舉的還包括新北市社會局、就業服務處、衛福部台北醫院、法律扶助基金會新北分會等單位，現場提供200名街友洗浴、義診、義剪、就業媒合、法律諮詢等服務，同時發放生活物資、飲水、便當和粽子，讓街友們能夠好好過個中秋節。

除了仕招社會基金會致贈每位參加的街友500元禮金，清海無上師世界會則致贈綠豆凸和柚子，還附上美味的雞腿便當，讓街友提前歡度中秋。

周哲仁表示，仕招基金會從2002年起就在台北市、新北市等縣市辦理三節的街友慰問活動，基金會秉持蔡衍明董事長對慈善活動的重視，在過節時發給每位街友500元的紅包，希望讓他們快快樂樂過個好節，期待活動拋磚引玉，讓社會各界更重視服務街友的議題。

周哲仁說，蔡衍明董事長長期關懷對街友、獨居老人，和社會上許多善心人士共襄盛舉幫助街友，希望街友能感受到社會的溫暖和祝福，早日脫離街友行列，回到社會正常的生活。

新北市社會局副局長呂春萍表示，非常感謝仕招基金會、新北市志願服務協會、清海無上師世界會和各志工團體，每到三節來臨前，總是為街友舉辦溫馨活動，共同來幫助街友。

呂春萍說，街友的關懷與服務工作，除了需要透過市府相關局處及民間單位各項資源的整合，亦需要社會大眾的包容與鼓勵，若發現街友有緊急需求，可以撥打1999服務專線，或者通報街友外展服務中心提供相關協助，林口、萬里及板橋都設有中途之家，可接納安置街友。

(中國時報)

孔廟回舊址 北一女辦開學始業禮 農藥殘留抽檢 北農6件超標

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。