農藥殘留抽檢 北農6件超標

2018年09月22日 00:55 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市衛生局21日公布8月蔬果零售、超市、果菜批發市場等處蔬果殘留農藥含量抽驗結果，90件抽驗蔬果產品中，有芹菜、紅辣椒、百香果等13件農藥殘留超標，不合格蔬果名單中有6件於北農第一果菜批發市場檢出，衛生局表示，依食安法，產品農藥殘留可處6萬至2億元罰鍰，現已要求業者下架不得販售。

衛生局抽驗90件蔬果產品，檢驗結果「芹菜」及「紅辣椒」各1件檢出3項殘留農藥；「香菜」1件、「百香果」3件檢出2項殘留農藥；「百香果」、「愛文芒果」、「網室木瓜」、「九層塔」、「新興梨」各1件及「芥藍菜」2件檢出1項殘留農藥不符規定。

衛生局指出，殘留農藥含量超標可依違反食品安全衛生管理法，處業者6萬至2億以下罰鍰；針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦。

至於第一果菜批發市場6件農藥殘留量超標，外界質疑北農把關出問題，北農主祕路全利表示，每天蔬果進到批發市場前，會抽樣進行生化快速檢驗，若發現不符標準會當場扣留並當天銷毀。

衛生局抽驗結果已通知北農公司，北農將依「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，若發現再發現超標將廢止供應人資格，同時將加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

(中國時報)