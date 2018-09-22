促轉會應暫停運作 重建信賴

2018年09月22日 04:10 中國時報 主筆室

促轉會「張天欽事件」震驚社會，引爆輿論大譁；其沾沾自喜為「東廠」的醜態，及赤裸裸結合民進黨立委欲進行選舉操作的惡行，不僅重創了促轉會的機關威信，戳穿了所謂「轉型正義」的假面具，甚至嚴重危及人民對整個民進黨政府的信賴感與正當性。府院黨立即道歉並啟動調查。令人遺憾的是，促轉會21日公布調查報告，認為當天非正式會議，是張天欽及部分參與者個人言語失當、態度輕佻，卻未觸及這類組織的合法性及組織文化層次的檢討，所謂檢討不過文過飾非之詞。

「轉型正義」是蔡政府上台後最重要的政治價值訴求，而在此一堂而皇之的大帽子底下，相繼成立了「不當黨產處理委員會」、「促進轉型正義委員會」這兩個全新的機關，並展開了一連串自詡正義、卻也充滿爭議的行動。另一方面，即使人們未必真正熟悉歷史上的東廠，但透過影視流行戲劇的描繪，恐怕無人不知東廠是個殘害忠良、剷除異己、踐踏人權法治，絕對邪惡的特務組織。如今本應絕對正義的促轉會，竟然會穿越時空，和絕對邪惡的東廠畫上等號，而且不是別人罵的，竟是自己內部封的，試問天下還有比這種反諷更可鄙、更可悲的事嗎？

為了設下停損點，其實蔡政府就做了兩件事。第一，所有爭議均屬個人行為，並無上級授意；第二，相關言行只是說說，不會行動。而且從輕描淡寫的道歉與畫清界線後，不過兩天，民進黨祕書長洪耀福就改口說，整件事只不過是「練肖話」，隨即全黨原地轉向，一改之前道歉檢討的低姿態，開始回復鎖定侯友宜的猛烈炮擊，彷彿整個「東廠事件」已經船過水無痕。

事實上若非會議曝光，原已表明「子彈已經準備好了」的張天欽，難道不會發動私刑伺候政敵？明明就是消息走漏，計畫被迫中斷，洪耀福卻還想裝作若無其事，難不成是把人民當成笨蛋？而面對外界嚴肅追究還有其他「張天欽們」的質疑，民進黨領導階層亦無任何建設性的反省回應，這也難怪網路上會流傳「沒有皇上，哪有東廠」的諷刺了！

促轉會的公信力已蕩然無存，是無須狡辯的事實，也是民進黨無法迴避的挑戰。首先是整個制度與法律設計就有問題，在《促進轉型正義條例》立法之初，外界就認為此法充滿清算鬥爭的爭議，如今東廠事件更是坐實了當初的疑慮。《促轉條例》所界定的「威權統治時期」，明顯針對國民黨來台執政以後的時間，這已是選擇性的轉型正義切割。而該法尤其有違法違憲之虞，促轉會涵括行政權及司法權，其設置於行政院下，更破壞五權分立的憲法精神；當時外界已質疑，促轉會有可能變成行政院的小東廠，也會使執政黨的手伸入司法檢調橫行操控，如今竟不幸言中！

其次是人的問題。當初本報社論即曾指出，促轉會的形象、觀瞻和成敗繫乎主事者的人格、史識和胸懷，並對後來黃煌雄主委的角色予以肯定與期待。如今黃煌雄竟然自曝他早已被張天欽架空，曾有近兩個月沒看到公文！一個表面上受到朝野社會相對肯定認同的黨外前輩，終究擋不住上面欽定、與層峰關係密切的權力既得利益者，這真是令人慨嘆，更是無奈！加上蔡總統提名的委員乃至實際參與運作的研究人員都具有強烈的政黨傾向及既定立場，這也難怪促轉會之前居然敢以一紙公文就想搜索國民黨智庫；如此膽大妄為，和明朝的東廠、戒嚴的警總又有何兩樣？

最重要的還是心態。前東德的舊德模式或南非和解模式根本不適合台灣；台灣的變動是一種難得穩健的和緩模式，而且已經透過民主改革，成功轉型30年，更歷經了3次政黨輪替，現在若非要將權力集中，進行劇烈的轉型，只會付出更多不必要、不值得的社會成本。制度的設計與法律造成心態的擴大扭曲，使得促轉會不變成東廠也難，技術與枝節性的人事改組絕難釐清目前的爭議與困局。無論蔡總統是顧念台灣社會的和解共生，或是要避免民進黨政府受到牽連崩解，在轉型正義真正言行一致，建立社會共識，重獲台灣人民信任之前，促轉會應該立即暫停一切運作！

(中國時報)