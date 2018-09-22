梵蒂岡的狼終於要來了

2018年09月22日 04:10 中國時報 張慧英

台灣能至今維持教廷這個邦交國，原因無他，概因梵蒂岡與中國為了神權與政權孰高擺不平。如果《華爾街日報》的報導屬實，中國將承認教宗的天主教領袖地位，那麼這塊最大的石頭已經搬開，想來想去，都沒有什麼再能阻擋雙方建交的大問題了。

天主教會是全球性的宗教組織，教宗是普世教徒的領導者。但中國堅持共產黨統治的最高地位，人民的服從位階不能教宗高於政權，也因此隸屬宗教局的愛國教會和奉教宗為最高精神領袖的地下教會水火不容，地下教會長年遭到打壓。如果雙方繼續堅持自己才是最大咖，台灣的邦交就能擠在夾縫中生存，一旦中梵各讓一步，上帝與凱撒皆大歡喜，就真的沒台灣什麼事了。因為教廷不是用金援經貿可以買得動的，台灣毫無挽留邦交的籌碼，只能被動聽天由命。

《華爾街日報》的報導像是為中梵協議預先放出風聲，中梵兩位高層匿名人士透露，將來對中國大陸主教的任命權、同意權或否決權，教宗都具有最後拍板權，意味著中國承認教宗對中國天主教的領袖地位。教宗也將承認先前被逐出教會、由北京任命的7名主教，中國將促進官方教會與地下教會合一，雙方預定本月底簽署主教任命協議。中方至今不曾否認這則報導，看來八字兩撇都齊了。

其實這樣的安排是沿用「越南模式」、「香港模式」，中方將來把主教人選提給教廷認可，主教的選擇權在中方，認可只是走個過場，事先當然會經過磋商，教宗面子上得了尊重，對教會也交待得過去。名義上是重新把中國大陸納回教會羽翼，可謂教宗方濟各的一大歷史功績，其實是中方取得教廷對中國政府管理中國教會的認可。神權與政權之爭，說穿了就是人歸人神歸神，計較起來寸士不讓，想開了也就退一步海闊天空。

但願意退這一步，還是有很大的象徵意義。承認教宗的精神領導地位，對以獨霸中國為核心思維的中國當局而言，與其說是重大讓步，不如說是統治思維上的空前突破，但是否會是思想管制漸走向開放的起點，還需要繼續觀察，因為和中國近年來加強言論思想管控的方向並不一致。

也許中國當局願意作此讓步，一個重要考量是為了拔掉台灣在歐洲唯一的邦交國，果若如此，倒也真是下了血本，足證打壓台灣外交的強大意志，而這比失去教廷邦交更可怕。其實教廷的邦交之於台灣，真的只是充門面的裝飾，對我們的心理安慰效益比外交效益大。因為教廷根本不是一般國家，不會替台灣在國際組織發聲，兩國來往清淡如水，教廷甚至從1971年我國退出聯合國起，就不再派駐大使到台灣，無意於邦交之心清楚坦然。

對台灣來說，教廷最大的外交功能是讓我國在歐洲有個大使館，而且前教宗葬禮與新教宗就職時，前總統陳水扁和馬英九還能到梵蒂岡露露臉，不過功能也僅此而已。中美洲國家普遍信奉天主教，我國和教廷的邦交不見得能替中美洲邦交護盤，但如果教廷斷交了，恐怕會有負面影響。

台灣真的只能剉咧等嗎？駐教廷大使李世明受訪時頻頻為中梵協議作正面解讀，似乎是為未來的中梵建交替國人打預防針，不過台灣如果基本政策不調整，就算狂打強心針也沒什麼用，因為柵欄愈來愈薄弱，狼要來已擋不住，該想想邦交國只剩個位數時怎麼辦了。

(中國時報)