只是張天欽個人的錯嗎

2018年09月22日 04:10 中國時報 何展旭

促轉會21日公布張天欽事件的調查報告，指稱張召開的「會議」是「臨時召集的討論」，並非正式會議，雖然在「討論會議」中部分人員言行確有失當，但強調促轉會獨立公正的地位。調查報告將該事件定調為「個人事件」，試圖為促轉會停損止血，固不令人意外，但報告結論痛批「不該被反對者或前威權政黨化約為黨派鬥爭」的用語，卻讓人不寒而慄。

在張天欽事件曝光之初，促轉會雖為監督不周公開道歉，但指張召開的是非正式會議，總統府及行政院也趕忙澄清「不認同」張的行為，即已將整起事件定調為「個人行為」，企圖築起防火牆。調查報告只不過重覆1周前的聲明，加上若干文字點綴，這種報告豈不是多此一舉？如果調查的目的在究責，難道不該說明如何追究相關人員的法律責任，而不是在相關人員辭職後就卸責了事。

既然促轉會將這起事件定調為「個人事件」，那如何避免不適當的人進入促轉會也應成為檢討改革的重點，至少要修正《促轉條例》，嚴格規範促轉會委員的資格、任命程序以及相關人員晉用的資格條件。尤其當促轉會委員大部分是由總統府找來的，已明顯侵奪行政院長的法定提名權，更應嚴加規範，避免「張天欽是誰找的」成為羅生門。然而促轉會及執政黨對此均避而不談，似乎只要將所有責任歸諸於張天欽一人，蔡政府所有的不法責任就可獲得救贖。這種「切割大隊」的心態與作法不僅不負責任，更令人不齒。

此外，調查報告雖提出「導正轉型正義觀念之偏差」、「堅守行政中立上不容有瑕疵」及「強化組織內部協調與溝通」三個方向，作為促轉會日後改進的作為，但卻不見任何具體措施。促轉會至少應規畫教育進修機制，提升人員的專業與法治素養，並訂定內部規則，擴大民眾參與，讓執法過程更加透明，避免黑箱作業的質疑。

然而促轉會縱有具體法制改善的措施，也只是治標的作法，難以根除促轉會集五權於一身的病灶。張天欽事件事實上是違憲違法的《促轉條例》造成的結果，如果不透過修法或釋憲讓《促轉條例》合憲化，張天欽事件只怕會層出不窮。

更讓人驚恐的是，調查報告缺乏具體的究責及改善措施也就罷了，卻還指出「反對者或前威權政黨化約為黨派鬥爭，從而迴避了對自身責任的清理」，將所有質疑「張天欽事件」者，畫歸為反改革、反正義，甚至暗指「轉型正義」就是針對特定政黨及個人進行「清理」。此顯示促轉會走了一個張天欽，「張天欽們」卻仍然盤據其中。

這樣的調查報告不但是卸責報告，還成為打擊異己的檄文，促轉會烙在人民心中的「東廠」形象恐更加難以抹滅了！

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)