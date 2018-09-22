公共媒體恐成公公媒體

2018年09月22日 04:10 中國時報 賴祥蔚

文化部計畫將《公共電視法》修正成「公共媒體法」，未來包括公視、中央廣播電台、中央社、華視等將共組公媒集團。但細讀「公共媒體法」草案條文，筆者最大的憂心是此一草案如果通過，台灣的公共媒體恐怕會從此遭到閹割。

台灣爭取公共電視，歷經50多年的努力，1990年代社會各界已有共識，殷殷期盼，終於在1997年通過《公共電視法》，隔年公共電視正式開台。什麼是公共電視或是公共媒體？簡單說，不受商業制約、擺脫政府干擾，把媒體還給一般公民，就是公共。

除此之外，筆者20多年前就撰文提醒，公共電視要記得「周處除三害」的故事，如果商業及政府是蛟龍及猛虎，那麼公視員工千萬切記不要誤把公視當成自己的電視，以免成了第三害。

20多年過去，公共電視的表現雖然不是盡善盡美，但是勉強可以拒絕商業及政府的沾染。然而，「公共媒體法」草案要把目前的董事長由董事互選產生，改成行政院長指派。這真是令人不解，畢竟現行的推選制度似乎未聞重大瑕疵，何必硬讓一害復活？試問，如此一來，公共媒體如何擺脫政府干擾？許多人不免擔心這樣大走回頭路，形同閹割公共媒體。被閹割的公共媒體當然不再是公共媒體，恐怕還會被戲稱是「公公媒體」。

這次的「公共媒體法」草案據報導其目的之一是要落實「大公廣」的主張，也就把本來的公共電視、中央通訊社、央廣整併在一起。先前外界就曾質疑：公共媒體與國家媒體並不相同，前者以公民為主體，後者要負擔國家交付之任務。草案條文強調未來3個台以公共媒體基金會為主體，但草案只提到國際傳播與交流而不見國際廣播，只保留英文名稱；對於中央社則是保留原本名稱，另外還有經營委員會及營運長。如此一來，央廣是否實質消失？而中央社併入公共媒體之後的經營委員會及營運長是否疊床架屋？在在令人好奇。

整體來看，「公共媒體法」草案似乎只是把本來3個台的資源整併在一起，至於如何兼顧差異又發揮綜效，卻沒有充分說明。此外，草案多有頻道、系統等傳統媒體用語，欠缺新媒體時代的概念。

抖音正在國小流行，中學生的IG、大學生的臉書都已面臨世代壓力。當此之時，文化部端出了這樣的「公共媒體法」草案，不少傳播人士看了都忍不住嘆氣，因為真的太拼湊、太老派、太政治了。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長）

(中國時報)