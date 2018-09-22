2018年09月22日 04:10 中國時報 趙哲聖

行政院算錯「假新聞」數量，如戴資穎的臉書靠北文、官方澄清專區的資訊都成為假新聞，胡亂歸類與難以計算的「假新聞之亂」正襲擊台灣。

駐大阪辦事處外交官之死引發假新聞的探討，政府繼之前想以「保防法」、「反滲透法」來「對付」假新聞胎死腹中後，可能拉高層級，正研擬修正《國家安全法》，NCC也要對傳播假新聞的廣電媒體重罰200萬元，以遏制網路世界假訊息流竄。當人人都在喊有假新聞時，是「喊假」的人或單位說了算嗎？由政府出手處罰恰當嗎？在這個網民當道、新聞價值位移，以及黨意極化對立的時代，假新聞議題只會更氾濫，沒有公式可以解決。

在「自媒體」興起後，爆料公社臉書分享823水災各地慘狀的真實畫面，曾被立委說是假新聞；而關西颱風受困的台灣旅客也紛紛用手機和臉書「報導」現況，如果官方對於這類訊息全以「假新聞」一以概之，不免會令人有卸責之感。

目前兩岸對立和台灣藍綠政黨相爭，彼此互信薄弱，社群網絡中「同溫層」的操作，無形中讓假新聞擴散更快。但政府不宜出面決定「假新聞」的真偽，一來會產生政治霸權一言堂的氛圍，製造寒蟬效應；二來，政府正力阻假新聞傳播，卻陸續有各級公務員爆料內部機關行政不中立的作為，若政府硬再以假新聞來反駁，只會增加民眾的不信任感。

假新聞變多是政治、科技與文化匯流造成的結果，如果網民在分享轉貼、按讚前能「停看聽」，應能讓資訊質量稍加改變，但假新聞的文化在後真相年代很難躲掉，這是政府要面對的現實。（作者為開南大學資訊傳播學系助理教授）

(中國時報)