買下攝影機 人生大轉彎

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中國時報
／專訪

楊力州的人生轉折發生在他20歲那年，當時他讀輔大美術系大二，拿著畫畫比賽得獎的獎金，買下第一台攝影機，從此開始拍片，「10幾歲的時候，畫畫帶給我的是肯定，也是存在的意義，到大學之後，不需要再升學，就會開始思索，這樣一路走過來的繪畫人生，真是我要的嗎？買下那台攝影機，就像是我買下了另一個人生。」

楊力州從小背負父親的藝術期盼成長，畫畫成為青少年時期的他認同自己價值的方式，然而國三時的一個創傷，逐漸讓畫畫成為他與父親的一場情感角力。

「有一次在學校跟隔壁班同學為了女生爭風吃醋，互看不爽，沒想到演變成兩班20個學生彼此互相叫囂，約好隔天中午在學校垃圾場見。」

幸好當時有學生跟訓導處通風報信，沒有釀成大禍，但由於有同學帶扁鑽來，學校放大處理，一一將學生叫去訓導處問話，放學時，家長到學校來帶闖禍的學生回家，楊力州就在父親面前，被老師責罵、剃頭懲罰。

「我覺得老師其實是透過罵我、羞辱我，也羞辱了我的父親。那天我很害怕回去會被他打，但他沒有。他騎著偉士牌機車載我回家，一路上都沒說話。然後連續3天，他完全沒跟我說話，但他始終沒有打我。」

楊力州表示，「我當時最強烈的想法，就是我竟然讓父親如此的羞愧。所以在那之後，我不停在繪畫上求表現，其實就是想要去彌補、補償父親。從那時起，畫畫對我來說就已經不單純是想獲得肯定了，而是想要去討好父親。」

(中國時報)

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