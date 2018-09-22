災難下的哀傷 柴幸男衝撞觀眾

2018年09月22日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

從日本311大地震、近期的燕子強颱、北海道大地震等，天災人禍造成的災害影響，外界看日本，總有一套因應之道，能快速重建。曾獲重要性獎項「岸田國士戲劇獎」的導演柴幸男表示，「日本人其實並不特別堅強，只是習慣了遭逢災難，並能做到快速處理，但仍有許多潛伏在底下的情緒和感受，需要被看見。」

為此，柴幸男將人們遭遇悲劇時的狀態，反芻成作品《我並不哀傷，是因為你離我很遠》，探討人們內在的防禦機制。

柴幸男表示，他對於劇場空間的可能性有許多想像，也多會在公共場所演戲，這次他為了探討人與悲傷之間的距離，因而採用兩個劇場空間同步演出的作法。

他表示，這樣的作法困難度很高，「但是我想給觀眾不一樣的體驗和思考；當觀眾選定在其中一邊看戲的時候，就會同時想像，另一邊劇場究竟發生了什麼事？只要選定觀看其中一邊，就無法真正看見另一邊的劇情走向，怎麼樣都無法看見全貌，就像是人們處理自我悲傷的距離。」

《我並不哀傷，是因為你離我很遠》故事共有兩條支線，一邊是代表「生」，活在人類線性時間的主角「小我」，另一邊則是代表「死」，被關在地獄裡的主角「小逝」；有天小我和小逝成為朋友，但小我卻隨著時間過去而忘了小逝，小逝因此絕望。

柴幸男表示，此刻世界正身處災難頻傳的年代，「世界各地的悲劇，都會透過新聞媒介傳到我們的耳裡，那種透過畫面看見人間煉獄的狀態，我們卻仍能無事一般地生活，這無關乎好壞，而是一種深層的無力感，我期望這齣戲也帶給觀眾一些衝撞感。」

《我並不哀傷，是因為你離我很遠》將在9月28日至30日，在北藝大戲劇廳、舞蹈廳演出。

(中國時報)