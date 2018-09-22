國人均壽80.4歲 北市83.6歲居冠

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中國時報
／台北報導

內政部昨公布「2017年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.4歲，其中男性77.3歲、女性83.7歲，皆創歷年新高。從6都來看，2017年的國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈自北而南遞減的情形，各縣市中以台東縣75.5歲最低。

台灣與全球平均壽命相比，男、女性平均壽命都高於全球平均水準，但相較之下，還是低於日本、西班牙、新加坡等國家，目前日本仍是世界上最長壽的國家。內政部也提到，近年來隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從2007年的78.4歲增至2017年的80.4歲，顯示國人已越來越長壽。

從6都來看，去年的國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈自北而南遞減的情形。

就各縣市平均壽命觀察，以新竹市80.9歲最高，台東縣75.5歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，導致西部縣市標準化死亡率相對較東部縣市為低，平均壽命也較東部高。

(中國時報)

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