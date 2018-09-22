胡宇威：陪伴父母不是負擔

2018年09月22日 00:55 中國時報 洪秀瑛 專訪

胡宇威（中）和爸爸（右起）、媽媽、妹妹、妹夫出遊，家人感情緊密。

胡宇威（左）前陣子和鄭人碩在台東合拍電影《寒單》。

胡宇威生長於美國紐約，13年前回台探訪親戚時意外與演藝圈結緣，當時連ㄅㄆㄇ都不會寫的他，堅持留在台灣發展，獨自展開這段奮鬥旅程。他爸媽和小他2歲的妹妹現居紐約長島，妹妹已結婚將升格當媽媽，他說雖然從小在紐約長大，接受美式教育，但爸媽的家庭教育傳統，首重孩子的禮貌和規矩，「現在回想起來，爸媽以前的打罵方式是成功的。」

前陣子胡宇威在酷暑下工作近2個月，變得黝黑精瘦，更顯男人味，日前抽空接受「2018旺旺孝親獎」專訪，提到孝順之道，他認為子女勿把陪伴父母當作是負擔，「和他們互動過程要多點樂趣，開心快樂陪伴才是孝順。」他表達愛的方式是下廚做飯讓爸媽品嘗，最拿手的是美式煎牛排，常讓爸爸垂涎三尺，連當過主廚的爸爸也佩服，常問他「牛排怎麼煎的」？

胡宇威小時調皮愛玩，爸媽為了消耗他的體力，安排他上游泳課、學功夫，「小時候很過動，有時候還會暴衝。」有次他突然衝向馬路撿球，差點被迎面而來的車子撞上，車主下車後還大罵胡媽媽，他回家自然是招來一陣打。他說，爸媽要求對人有禮貌，爸爸尤其重視餐桌禮儀，用餐一定在餐桌上，不能到客廳，還要挺胸端著碗，「好像從軍校出來的」。

罰寫功課到凌晨

爸媽對他和妹妹一樣嚴厲，「爸爸的數學非常好，我們沒爸爸那樣聰明，所以常被罵，有次我被罰在餐桌上寫數學功課直到凌晨，寫完才能睡覺。」青春期的胡宇威，對爸爸的嚴格管教難免不高興，「當時心裡只會覺得『又來了』，翻一下白眼，然後吃完飯就迅速回自己房間不理他們。」他虧妹妹比他更會和爸媽冷戰，笑言：「我妹一直臭臉到底，脾氣滿硬的。」

工作報喜不報憂

胡宇威舉出自己求學時期的叛逆，曾偷偷開車出去玩，還有次被媽媽逼穿亮色系衣服，聽起來其實不太嚴重。他說，媽媽喜歡亮色系衣服，有次幫他買了3件，他在家穿上之後照鏡子，氣罵「就是不喜歡，為什麼還要買」，當時他依稀聽到媽媽的腳步聲準備上樓，罵完這句話之後，腳步聲又慢慢縮回去，「印象中滿糗也滿難過，讓媽媽聽到我在罵她。」他現在很懂得體貼媽媽，不但會穿亮色衣服，連花色都穿。

當年他回台發展，對所有人事物非常陌生，爸媽只提醒他要好好過生活、不要太辛苦，其他大小事全靠自己體會。獅子座的胡宇威，對家人總是報喜不報憂，唯一一次報憂卻是惡作劇，先前他在台東為電影《寒單》畫傷妝，遠在紐約的爸媽看到他臉書留言，誤以為他拍片發生意外，兩老被嚇壞，「媽媽在電話中邊哭邊叫我的英文名字George，爸爸邊罵髒話邊量血壓。」

(中國時報)