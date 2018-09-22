借錢有去無回胡宇威學會說No

2018年09月22日 00:55 中國時報 洪秀瑛 專訪

胡宇威（左起）求學時期和爸爸及妹妹的合照。

胡宇威這些年來，性格上除了變得健談，知道該講什麼、不該講什麼，也懂得應對進退，尤其面對不同的朋友，秉持一貫以誠待人之外，自己也有一套相處方式，「因為人有各種性格」。他最深刻體悟是，回台發展第2年，曾因為借30萬金援友人，結果辛苦拍戲賺來的錢一去不回，「其實在國外長大的孩子，想法滿單純。」那次經驗之後，讓他把荷包看得更緊了。

他當時入行剛拍完第2部戲，存摺裡有些收入，一位友人開口向他借錢，「那時候我的概念還是美金，心想1萬美金，還好嘛，後來發現他不只跟我借，周邊朋友也借，還有人借那位友人100萬。」他曾試圖要回那筆錢，對方卻三拖四拖，後來居然消失，現在他遇到要借錢的朋友已懂得說不，「我會說我們好好當朋友就好，不要到這階段，10幾年也該懂這道理，不然要吃草了。」

出道至今，他最低潮時期是當年遇到經紀公司變動，讓他不知何去何從，工作也受影響，拍完電視劇《終極三國》，存款只剩3、4萬。那段窮苦日子，他沒跟爸媽說，自己慢慢熬過來，1天大概吃2餐，媽媽多年後才知道他曾靠滷肉飯充飢，吃滷肉飯的時候想到那筆錢會心痛？他說：「現在每天煮好吃的給自己吃就好。」大夥誇他個性樂觀，他妙回：「不然要報仇喔？」

(中國時報)