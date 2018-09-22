林采欣全天然 男友禁止隆乳

林采欣的導演男友吳斌（右）昨也愛相隨現身女友的發片記者會。（蔡琛儀攝）

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中國時報
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林采欣熬了17年終於推出首張個人創作專輯《守夜人》。（陳俊吉攝）

林采欣推出首張個人專輯《守夜人》，21日舉辦發片記者會，她的媽媽、阿姨和大陸導演男友吳斌全都到場，此次發片男友大方出資1500萬元，讓她相當感激；兩人交往5年多，但目前尚無結婚打算，不過她笑說兩人並沒有特別「避孕」，若真的不小心懷孕，一定會把小孩生下。

林采欣和男友因節目認識，媽媽也早已認可這個準女婿；她被問及整形話題，自豪全身都沒動刀，自曝有大小眼，還透露男友不准她隆乳，因為男友覺得胸部很重要，「而且我Size不錯，有32D。」

林采欣國中時就出道，至今已17年，經歷女團、赴大陸參加《中國夢之聲》等歷練。她在大陸的經紀公司老闆是黃曉明，這次記者會黃曉明和老婆Angelababy不僅錄影祝福，還送上超大花籃祝賀，顯見黃曉明對林采欣的重視。

李玟獻祝福

而楊冪、戴佩妮、歐陽娜娜、她過去參加《中國夢之聲》時期的導師李玟也都獻上祝福。

昨還有另一位《中國夢之聲》導師王偉忠也現身記者會相挺，讓林采欣又驚又喜，王偉忠更帶席琳狄翁御用麥克風當禮物，象徵林的實力一點都不輸給西洋天后。

媽媽和阿姨昨都到場參與她的榮耀時刻，林采欣說爸爸在她10歲時就因肝癌過世，全靠媽媽一手拉拔她和妹妹長大，爸爸雖無緣看到她熬到發片，但她認為爸爸一直守在她的身邊，也一定看得見她的成就。

(中國時報)

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