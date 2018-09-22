盧以恩媽管嚴出門要報備

2018年09月22日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

盧以恩在《青苔》中演叛逆少女，表演自然，拿新進演員獎呼聲高。

17歲的盧以恩是高二生，今年以公視《青苔》雙料入圍迷你劇集新進演員獎及迷你劇集女配角獎，她說最開心的是已經找到10月6日頒獎當天要穿的禮服，至於拿獎，只要能上台都好，自己最期待的還是能拿新進演員獎，「畢竟一輩子只有一次機會」。

她戲裡演叛逆少女，對飾演更生人的爸爸藍葦華有疏離感，角色從頭臭臉到尾、個性沉悶，她昨說角色和她差很大，自己平時愛笑、個性直爽。戲裡她被爸爸管得嚴，戲外則是家有「虎媽」，媽媽會要求她出門要報備還有門禁。導演知道她家教嚴格，因此把角色「黑化」到底，讓她藉由戲劇發洩。

她拍這部戲印象深刻是，有幕她殺人之後，藍葦華載她回家，她在摩托車上抱著他，劇本沒寫要掉淚，「父女」倆當時入戲到潸然淚下。劇中父女感情生疏，戲外也聊得少，「因為『爸爸』都帶著角色來，他不笑看起來很凶，我一開始很怕他，不敢和他說話。」

想考中央戲劇學院

盧以恩小小年紀，戲齡已久，小二開始演舞台劇，也曾在多部偶像劇和炎亞綸、胡宇威、楊丞琳等合作，她自己的偶像則是平均年齡17歲的大陸偶像組合TFBOYS，「我喜歡他們的態度，他們是我的目標」。她最喜歡念北京中央戲劇學院的易烊千璽，大陸近來有禁娘令，擔心偶像被波及？

她天真口吻說：「他們是斯文型，一點都不娘，怎麼可以被禁呢？」透露自己明年想考中央戲劇學院，藉此和偶像近距離接觸，也想憑自己實力和偶像一起演戲。

(中國時報)