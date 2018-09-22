BCW滾床單靠香蕉補體力

BCW首次演出MV，就和女主角林映唯有親密床戲。

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中國時報
報導
BCW推出首張專輯，傳達要用音樂奪回王位的心境。

嘻哈歌手BCW加盟環球音樂，終於將推出首張個人專輯《NO COMPLY》，他在新歌〈PLAY NO GAMES〉MV中獻出演戲初體驗，還大享豔福和女主角林映唯上演親密床戲，他原本擔心兩人默契不夠會尷尬，但對方立刻讓他快速進入狀態，他笑說：「剩下就順其自然，反正我就演自己，如果連演自己都能搞砸，那我真的要去反省！」

BCW在2017年因在選秀節目丟掉金項鍊的舉動暴紅，他後來選擇離開競爭喧囂，要用音樂奪回王位，新專輯道出他此刻心境與堅持。談及〈PLAY NO GAMES〉的創作靈感時他說：「其實是我把追逐成功這件事擬人化，成功不會為了特定的一個人停留，她會給予每一個努力準備好的的人一個一親芳澤的機會。」除象徵追逐成功的過程，他打趣說：「也有點像我對性感女人的想像，這首歌的意義就是把兩者結合，反應了我對成功的追求，還有漂亮的女人。」

超時工作不敢喊累

首次拍MV的他相當緊張，每次拍攝結束後都會檢查自己的演出，並與導演討論細節，他一早就開拍到深夜4點才收工，全程只靠香蕉和咖啡來補充體力、提神。MV中有個「蓋布袋」橋段，他自招當時體力已經快到極限，「我當時真的很想睡覺，所以當下在布袋裡面是真的有偷睡。」

(中國時報)

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