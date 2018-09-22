B.I宋允亨霸氣「空位我們補」

2018年09月22日 00:55 中國時報 李承陽 報導

韓男團iKON於21日上午抵台，團員們下機時各個低頭不語，在數10名粉絲們的包圍下，默默地坐上商務中心電動車，隨即走VIP入境，為今日舉辦的「iKON 2018 CONTINUE TOUR」演唱會做準備，預計在台停留3天2夜。

iKON由隊長B.I、BOBBY、金振煥、宋允亨、具俊會、金東赫、鄭粲右7人組成，聊到2年前逛台灣夜市的有趣經驗，宋允亨表示：「不累的成員會想再去！」他們指定吃路邊攤，不會上餐廳，特別的是雖然iKON記得的中文不多，卻會說「不要拍」，BOBBY解釋：「因為警衛一直重複說，所以我就學起來了。」

該團因〈LOVE SCENARIO〉、〈KILLING ME〉2首歌被粉絲歸類為失戀歌王，B.I表示朋友失戀時會盡量陪對方玩，不會直接安慰，宋允亨則說：「失戀的空位有我們來替補。」團員們有時也會遭遇宛如〈KILLING ME〉的情境，B.I突然認真起來說：「孤單的時候會有種『殺了我吧！』的感覺，我現在就很孤單、一直都很孤單。」

具俊會即席10秒寫詩

具俊會喜歡寫詩，現場成功挑戰10秒完成一首短詩《青春》，他朗誦：「不是什麼都不想做，只是想做的太遠了。」透露等自己再更成熟一點，就會想要出詩集。

(中國時報)