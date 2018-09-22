食慾之秋 品秋蟹旬味

2018年09月22日 00:56 中國時報 徐力剛 報導

美味餐點「桂花爆炒三點蟹」搭配白米飯享用滋味一絕，售價880元+10%。（礁溪寒沐酒店提供）

「清蒸大閘蟹」白膏蟹黃豐美，令老饕如癡如醉，每隻售價1580元+10%。（望月樓提供）

「鮮蟹肉石榴球」以潮州名菜石榴雞為靈感，小包子造型圓潤可愛，內餡包入蟹肉、雞肉與時蔬，鮮美滋味令人驚豔，售價580元+10%。（望月樓提供）

逼真造型「明太子蟹肉餃」成為時下熱門打卡商品，午餐時段限定供應，每籠售價180元+10%。（望月樓提供）

「紅油咖哩炒三點蟹」巧妙結合川菜與泰式料理手法，香辣滋味十分過癮，售價480元+10%。（望月樓提供）

秋季品蟹正當時，西風起，蟹腳響，母蟹鮮美的蟹黃與公蟹豐腴的膏白，令無數饕客魂牽夢縈。曹雪芹在《紅樓夢》中藉林黛玉的《螃蟹詠》嘆道：「螯封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香。」箇中美味唯有親身體驗方能知曉，循著海中八腳大將步伐，開啟食慾之秋的全新旅程。

台灣四面環海，擁有豐沛海洋資源，鮮美海鮮刻印在國人飲食文化中，當中「螃蟹」最是緊緊抓牢食家味蕾。美味螃蟹的精華在於「蟹膏、蟹黃」與「蟹肉」，時序入秋，正是品嘗螃蟹最佳時節，進入繁殖期的螃蟹，個頭碩大圓潤，蟹肥膏黃讓人食指大動，再加上季節變換，海水溫度降低，動物依生物本能儲存能量過冬，此時肉質更加鮮甜。再者，蟹肉具有高蛋白質、低脂肪特性，富含維生素A、E、鈣、鎂、碘等成分，可謂天然營養寶庫。

螃蟹種類繁多，想滿足口腹之慾就交給達人帶路。電視名廚潘瑋翔指出，螃蟹大致分為「國內外養殖」及「野生海蟹」2類，青蟳（沙公、沙母）、紅蟳、處女蟳多數為養殖蟹；而新北市政府打造的在地品牌「萬里蟹」，由萬里當地漁夫，透過生態蟹籠法捕撈野生海蟹，包括花蟹、三點蟹及石蟳等。

大閘蟹素有「蟹中之王」稱號，大多產自大陸太湖、陽澄湖進口外，台灣苗栗、台東等地也有養殖。潘瑋翔分享，欲品嘗濃郁蟹膏，大閘蟹當為首選；喜愛扎實蟹肉口感者，可選擇體型較大的青蟳、紅蟳；而當季「萬里蟹」肉質細緻鮮甜，讓人吮指難忘。

望月樓端出清蒸大閘蟹

新北粵菜餐廳「望月樓」端出「清蒸大閘蟹」饗客，嚴選重約5兩以上公蟹入饌，鋪上紫蘇葉入鍋蒸熟，建議先品嘗原味，蟹黃膏白滋味濃厚，蘸佐使用鎮江醋、生抽、糖及薑米的特製沾醬，別有一番滋味。手工菜「鮮蟹肉石榴球」做工繁複，主廚以潮州料理石榴雞為靈感，外型仿圓滾滾石榴造型，內餡夾入萬里蟹肉、干貝、蝦仁、雞腿肉等，再以芹條綑綁蒸製，視、味覺雙重享受。

南洋風料理「紅油咖哩炒三點蟹」選用整隻三點蟹，經斬塊、過油定型後蒸熟，再加入自製川味紅油咖哩醬拌炒，最後撒上九層塔提味，微辣口感的醬汁與軟嫩蟹肉相得益彰，適合搭配米飯享用。小點「明太子蟹肉餃」考驗主廚手藝，以胡蘿蔔粉揉製橘紅餅皮，搭配蟹肉內餡，螃蟹造型活靈活現，十分吸睛。

礁溪寒沐酒店推品蟹宴

礁溪寒沐酒店「宴會廳」10月3日起至28日，推出「沐秋風 品蟹宴」活動，其中湯品「麻油沙母燉雞湯」以沙母為基底，加入老薑、麻油、米酒炒香，再放上半熟荷包蛋增添風味；大分量美食「桂花爆炒三點蟹」，適合3至4人分享，考量三點蟹薄殼特點，先將外殼剝除入鍋油炸，蟹肉透過半炒半煎方式提升風味，佐以筍絲與彩椒炒香，最後以黑胡椒、黑醋與蛋液提味。

(中國時報)