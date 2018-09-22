《小腳怪》開唱查寧塔圖心驚驚

2018年09月22日 00:56 中國時報 潘鈺楨 報導

雪人們居住在高海拔山巔之上，過著與世隔絕的生活。（華納兄弟提供）

動畫《小腳怪》由查寧塔圖（Channing Tatum）替主角「米果」配音，導演凱瑞寇派崔克（Karey Kirkpatrick）認為查寧具有一種親民特質，一開口說話就會令人喜歡上他，只不過當他告訴查寧，必須在這部電影裡演唱一首歌，舞力高超、身材健美幾乎是完美男人的查寧，第一時間反應竟是嚇到大喊：「什麼！」

查寧歌喉不差，早在《凱薩萬歲！》就曾一展歌喉，也在去年宣傳電影時扮成《冰雪奇緣》的Elsa登上脫口秀節目《艾倫秀》大唱〈Let It Go〉。只是這次得用賣萌可愛方式唱歌確實是頭一遭。他說：「我最喜歡這部電影的其中一點是，這些雪怪很巨大，看起來很厲害，但他們其實很脆弱，流出一咪咪的血就像是斷了整隻手臂，我每看一次都會大笑。」

詹皇重溫兒時記憶

電影請來NBA「詹皇」勒布朗詹姆士（LeBron James）聲演「呱吉」，他是米果和美姬的雪怪朋友。詹皇認為詮釋此角相當自然：「我有3個小孩，每天都需要搞笑，而且我從小到大都經常有能一起開玩笑的好朋友。我這輩子學到一件事，那就是太認真就輸了，如果你不能一笑置之，你就會有麻煩。」

這個角色也讓他重溫兒時回憶：「小時候在家裡附近，當你聽到有小孩在外面玩，你就會想去街上玩，我總是會想『去看看下一條街道是什麼樣子』，然後範圍漸漸變成『下一個社區』、『下一座城市』、『下一個國家』，如今對我來說已經變成，『去看看這世界的其他地方是什麼樣子』。」希望觀眾無論多大，一定要對冒險抱持開放的態度，「因為外面世界有許多美好的事物。」

(中國時報)