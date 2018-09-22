《厲可拍》7分鐘奪1命

2018年09月22日 00:56 中國時報 徐桐炘 報導

史丹芬歐何波羅（Stepan Yurpalov）在片中和朋友面臨一連串驚悚事件。（威視提供）

俄羅斯人號稱天不怕地不怕的「戰鬥民族」，今年竟因一台骨董立可拍而被嚇壞？俄國恐怖片《厲可拍》描寫一群網友出遊時，無意間發現一台骨董相機想留下紀念照，未料卻拍下自己遺照，引發一連串的血腥災難，當地上映後票房力壓《宿怨》，被形容為相機版的《絕命終結站》，觀影完的俄羅斯網友驚恐指出：「自從主角拿到相機，平均7分鐘就死一個人！」

該片由新銳導演安東尼齊科維奇（Anton Zenkovich）執導，他以年輕人愛拍照為哏，運用「知道會怎麼死，反而會死得更膽顫心驚」的受害心理，描寫只要被這台相機拍下，就會在照片中看見自己離奇死狀的詭異情節，透過鏡頭將受害角色的高度焦慮與恐懼完整傳達給觀眾。

預告駭人 臉書封殺

被影迷點出每7分鐘就有主角掛掉，安東尼對此回應：「這是一個巧合，我們在編劇上沒有特別要求死亡時間的節奏，反而比較在意怎麼死才有創意。」片中死法果真琳琅滿目，預告可隱約見到一角不幸跌落在大型捕獸夾上，硬生生被夾頸慘死，血濺森林的畫面甚至讓片商投放在臉書的影片廣告，被以「不允許刊登含有駭人、冒犯性或聳動內容的廣告」理由拒登。

該片從一群網友相約去野外露營開啟，卻因一場突如其來的意外被迫在森林裡一間廢棄小木屋裡過夜，在看似廢墟的屋裡無意間找到一台立可拍，並發現這台相機可以預知他們的死亡慘樣。電影28日上映。

(中國時報)