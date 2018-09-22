CHRISTIAN DADA追求反時尚

2018年09月22日 00:56 中國時報 陶福媛 報導

CHRISTIAN DADA設計師Masanori Morikawa接受本報專訪，提出另類的反時尚哲學，是從殘缺破舊中體悟美感。（盧禕祺攝）

CHRISTIAN DADA和運動品牌Kappa合作的新裝，為當前的時尚困境尋找答案。（CHRISTIAN DADA提供）

日本江戶時代的拼布工藝「BORO」（襤褸）外套，詮釋東方殘破不完美的「侘寂」美學。（CHRISTIAN DADA提供）

吳建豪穿CHRISTIAN DADA新裝，以東方圍裹的方式穿西方條紋西裝。（CHRISTIAN DADA提供）

CHRISTIAN DADA將達達藝術的文字標語融入服裝當中。（CHRISTIAN DADA提供）

CHRISTIAN DADA手拿包。（CHRISTIAN DADA提供）

Masanori Morikawa熱愛音樂，以收音機的造型打造斜背包。（CHRISTIAN DADA提供）

CHRISTIAN DADA台北旗艦店日前開幕，品牌創始人Masanori Morikawa特地來台開幕剪綵並接受本報專訪；在拍照時刻意換上深色墨鏡，在鏡頭前手插口袋，看似酷酷的他，其實私下斯文又害羞，眉宇間還有幾分大男孩的青澀。「其實我已經35歲了。」Masanori Morikawa笑說自己曾試過蓄鬍子，好讓看起來更成熟一些，可惜鬍子長得稀稀疏疏的不好看，只好作罷。

挑戰經典 捨形體求意境

創立於2010年，當時Masanori Morikawa選在巴黎發表CHRISTIAN DADA第一季作品，品牌取名別具巧思，正因為巴黎時尚巨擘Christian Dior、ChristianLacroix，名字都有「CHRISTIAN」，因此有向大師致敬的意思，而「Dada」則是達達主義，代表「反藝術」、「反時尚」的反叛思想，向經典致敬的同時，又有反叛挑戰經典的思維；首季因為沒錢，只能改造回收的二手衣，透過舊衣破布的反時尚風格，體現日本「侘寂」 (Wabi-Sabi）的美學境界。

「西方的美學，強調的是精緻的工藝和完美對稱的剪裁線條，但東方的美學，則是從不完美當中領悟美，美不在形體，而是一種意境。」Masanori Morikawa說。例如本季的CHRISTIAN DADA新裝中，就有一件以日本破衣舊布拼成的大衣，靈感即是來自日本江戶時代的拼布工藝「BORO」（襤褸），是大戰後物質缺乏時的庶民衣著，殘破、崩壞與不完美，反倒更有韻味。

藝人加持 迅速走紅時尚圈

CHRISTIAN DADA的作品深受不少知名藝人喜愛，在女神卡卡、Hadid姊妹、韓團Big Bang、潘瑋柏、吳建豪等名人的加持下，在時尚圈迅速走紅。Masanori Morikawa謙虛地說，他其實並不認識這些藝人，多半是藝人的造型師與他接觸，「我也不知道為何他們會喜歡我的作品，但我會更努力，要不斷的創新。」

針對當前的時尚亂現與現況，他也不免感到憂心，試圖從達達主義的反叛思維尋找答案，積極跨界與流行文化、音樂和藝術合作聯名，如這一季CHRISTIAN DADA與義大利運動服品牌Kappa攜手，Kappa男女剪影LOGO運動外套，是以日本傳統「西陣織」奢華織錦縫製而成，對比元素的衝突混搭，更添時尚品味。

(中國時報)