米蘭時尚周－富察后對后 FENDI上演爭寵宮鬥

機能布料緊身褲與變身部落圖騰的「F」符號，均為構成本季重點造型的必備元素。（CFP）

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中國時報
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女星秦嵐（右）與董潔兩位不同宮廷劇中的富察皇后，同時現身於FENDI 2019春夏大秀前排。（讀者提供）
饒舌歌手妮姬米娜身穿一襲印滿品牌標誌的緊身運動勁裝出席。（CFP）
熱銷款Peekaboo套上專屬透明雨衣，外層的多口袋機能細節呼應服裝的設計；經典的Baguette包款也於本季回歸伸展台上。（CFP）
延續秋冬系列的俐落方形肩線，改以較為輕盈的布料呈現在服裝上。（CFP）

FENDI秀場絕對是本季最令媒體愛恨交加的地點之一，嚴格控管進場的隊伍，曝曬在正午最烈的陽光中，除在意大秀開場的時間外，最令人擔心的就是這一長串洋洋灑灑的巨星陣容。率先到場的宇宙博主Chiara Ferragani夫婦，一就坐馬上引來攝影師半月牆，後來到場的渡邊直美、妮基米娜（Nicki Minaj）當然也不遑多讓，但最讓華人媒體引頸期盼的，就屬富察皇后對皇后這齣宮鬥合體劇。

雙后同框 大秀添驚喜

於清宮劇《延禧攻略》中演出富察皇后的女星秦嵐，身著一襲logo T恤搭小短裙現身，展現纖細美腿線條，更趁空檔親切接受了台灣媒體的訪問。已是第二次參加米蘭時裝周的她，笑稱這次天氣比上次熱很多，且直說這次有好多好看的秀，但她礙於工作的關係，在看完大秀的同天就要準備啟程返鄉。

目前仍通告滿檔的秦嵐，也在訪問最後為粉絲們爆出彩蛋，透露規劃即將於10月底來台的好消息。而在大秀開場前一刻才趕到的女星董潔，則是坐陣《如懿傳》的富察皇后，兩人於前排比鄰而坐，讓這場皇后之爭為大秀堆疊出充滿驚喜感的趣味畫面。

天然色系 穿出氣場感

獲得皇后們一致寵愛的FENDI，2019春夏也讓女人能自然穿出都市叢林中的強大氣場，以柑橘、鼠尾草等天然色系為主調，大量使用透明PVC塑料和機能材質，饒富異國風情的花卉圖騰，搭配衣服上裝飾的大口袋細節及延續上季的方形肩線剪裁，描繪出柔美女人味中的運動俐落感。

包款方面，熱銷款Peekaboo套上專屬透明雨衣，外層的多口袋機能細節，恰巧呼應服裝元素，經典的Baguette包款則印上FF Logo再度亮相，為伸展台上摩登優雅的女人形象，畫下完美句點。

(中國時報)

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