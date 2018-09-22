MAX MARA經典撰寫女力神話

意見領袖莫莉與身任《VOGUE國際中文版》客座編輯的女星莫允雯（右）和孟耿如，一同於秀場開心合影。（莫莉提供）

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中國時報
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MAX MARA 2019春夏大秀由超模劉雯開場，以象徵品牌的經典駝色和流暢風衣線條，帶出一絲如亞馬遜戰士般剛柔並濟的女性力量。（CFP）
本季源於品牌80年代創意總監Anne-Marie Beretta鍾情的古典符碼，單肩垂墜感上衣、窄腰，配上寬鬆的五分短褲，層次堆疊出神話故事人物般柔美有力的雕塑輪廓。（CFP）

一早在米蘭國家檔案館（Archivio di Stato）展開的MAX MARA 2019春夏大秀，與建築流著同樣的古典血脈，品牌創意總監Ian Griffiths請出超模劉雯開場，澎拜的鼓聲催促下，象徵品牌的經典駝色化為適合春夏的流暢風衣線條，順著肩線「生長」的抓皺細節，像是亞馬遜戰士的保護罩，為每個世代的女人撐腰。

會有此發想，源於品牌80年代創意總監Anne-Marie Beretta鍾情的古典符碼，富有力量的寬大肩線、不對襯垂墜和鉚釘綴飾，成了本季伸展台上造型的借鏡；單肩垂墜感上衣、窄腰，配上寬鬆的五分短褲和內搭的貼身細窄褲，層次堆疊出屬於神話故事人物般柔美有力的雕塑感輪廓。現場包含女星莫允雯、孟耿如和意見領袖莫莉等人，亦在主題薰陶下變身為女神代表，秀後3人更於巨型泰迪熊玩偶前開心合影，流露出似系列強大女人心中的快樂正能量。

(中國時報)

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