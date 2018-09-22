MOSCHINO工作室搬上台 秀未完成時尚

2018年09月22日 00:56 中國時報 陳張眾 報導

MOSCHINO 2019春夏系列大秀，將工作室搬到伸展台上，以看似未完成的套裝，嘲諷過度快速的時尚周期。（CFP）

在MOSCHINO的秀場裡，永遠充滿了穿著華麗至極（或可以說是誇張至極）的角色，每當這群穿著恨天高、大蓬裙的男女占據前排，不難想像他們可能待會就會出現在創意總監Jeremy Scott的派對上。這次，品牌費了一番功夫讓眾媒體、買手們跋山涉水，在距離市中心近半個小時車程的市郊展場裡，剛從PRADA匆匆趕路而來的眾人，在等待這場晚了近一個小時的2019春夏大秀要何時開場。

雖然後排還有零星座位尚未補滿，但舞台燈光已暗，喇叭裡傳來Jeremy Scott與名模好友吉吉哈蒂德的對話：「等等，什麼？已經開秀了？」聽起來一副還沒準備好的Scott，甚至直接把工作室搬到伸展台上，腰間打著蝴蝶結的精緻套裝，留白的布料上像有人用彩色筆隨意塗色，原來這就是設計師口中的「未完成」。設計師神來一筆的用心，其實是在嘲諷當今過度快速的時尚周期，未完成亦是已完成的一種型態。

隨著模特一一步上伸展台，成衣套裝也慢慢轉變為晚裝禮服，頂針、針插、捲尺、剪刀，工作檯上工具幻化為最奇特的集合，並在吉吉哈蒂德戲劇化的蝴蝶白紗禮服中收場，一場宛若日本綜藝節目《超級變變變》的大秀，為米蘭的精采夜晚熱鬧開場。

(中國時報)