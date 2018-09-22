極簡不簡單 PRADA女郎框住心機

2018年09月22日 00:56 中國時報 陳張眾 報導

PRADA日前於基金會Deposito倉庫中舉辦2019春夏女裝大秀，由AMO建築創意團隊所規畫的秀場，以笛卡兒座標和復刻60年代空氣座椅，傳遞出系列中隱藏的訊息。（PRADA提供）

自本季開啟的「PRADA INVITES」系列，藉由與藝術家合作的方式，重新演繹品牌經典尼龍布料，圖為日本知名建築師妹島和世設計的機能包款。（PRADA提供）

採用多層次印花技術的優雅大衣和紮染及膝裙，為系列帶來前衛視覺感官。（PRADA提供）

看似乖巧的針織衫及A字輪廓洋裝，在彷彿隨機的挖空下，用線條框出全身心機重點。（PRADA提供）

印象中的PRADA是理性的，縱使有再多藝術激盪的抒發，但仍緊握著極簡女王的權杖。而品牌日前舉辦的2019春夏女裝發表現場氛圍卻不太相同，PRADA基金會Deposito倉庫裡悶熱的停滯氣流，和依照笛卡兒座標整齊排列的VERPAN空氣椅一樣，帶著令人搖搖欲墜的窒息感，重低音環繞電子樂聲中，設計師Miuccia Prada把屬於新世代的皇冠，帶回女孩們頭上。

穿著高領上衣和五分短褲的模特，踩著針織涼鞋出場，洋溢些許60年代摩斯族形象；接下來風格一轉，胸口大膽挖低的U字形開口，透過印上幾何圖形的緊身布料恣意地洩露性感，連看似乖巧的針織衫及A字輪廓洋裝，都被線條框出心機重點。

最後，採用多層次印花技術的優雅大衣和紮染及膝裙，玩出一貫一時摸不清頭緒的衝擊感官，整場大秀在包覆和裸露、經典與摩登、保守和自由間打轉，根據官方說法，這是設計師在不完美中追求絕對完美的一場精湛表演。

Prada女士在接受外媒訪問時說：「時尚不應該追隨過度得簡化，因為你簡化的越多，使用的口號就越多，但實質內容卻越少。」她把這樣的心情，比喻為我們當今所處的政治環境，彷彿可以簡單到用hashtag就能治國般，但唯獨本季女裝系列，卻用關鍵字一言以畢之。緊身短褲、低胸裸膚，還是鉚釘、襪套鞋，抑或與藝術家攜手重新演繹代表性尼龍布料的「PRADA INVITES」系列，總之，在千絲萬縷的理性灌溉下，卻讓人看見充滿著無心放任的大好青春。

(中國時報)