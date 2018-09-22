極簡不簡單 PRADA女郎框住心機

本季設計師Miuccia Prada女士於自由與保守間對話，胸口大膽挖低的U字形開口，搭配陽剛的五分短褲，在帶有60年代氛圍的造型中，恣意洩露性感春光。（PRADA提供）

友善列印
中國時報
報導
PRADA日前於基金會Deposito倉庫中舉辦2019春夏女裝大秀，由AMO建築創意團隊所規畫的秀場，以笛卡兒座標和復刻60年代空氣座椅，傳遞出系列中隱藏的訊息。（PRADA提供）
自本季開啟的「PRADA INVITES」系列，藉由與藝術家合作的方式，重新演繹品牌經典尼龍布料，圖為日本知名建築師妹島和世設計的機能包款。（PRADA提供）
採用多層次印花技術的優雅大衣和紮染及膝裙，為系列帶來前衛視覺感官。（PRADA提供）
看似乖巧的針織衫及A字輪廓洋裝，在彷彿隨機的挖空下，用線條框出全身心機重點。（PRADA提供）

印象中的PRADA是理性的，縱使有再多藝術激盪的抒發，但仍緊握著極簡女王的權杖。而品牌日前舉辦的2019春夏女裝發表現場氛圍卻不太相同，PRADA基金會Deposito倉庫裡悶熱的停滯氣流，和依照笛卡兒座標整齊排列的VERPAN空氣椅一樣，帶著令人搖搖欲墜的窒息感，重低音環繞電子樂聲中，設計師Miuccia Prada把屬於新世代的皇冠，帶回女孩們頭上。

穿著高領上衣和五分短褲的模特，踩著針織涼鞋出場，洋溢些許60年代摩斯族形象；接下來風格一轉，胸口大膽挖低的U字形開口，透過印上幾何圖形的緊身布料恣意地洩露性感，連看似乖巧的針織衫及A字輪廓洋裝，都被線條框出心機重點。

最後，採用多層次印花技術的優雅大衣和紮染及膝裙，玩出一貫一時摸不清頭緒的衝擊感官，整場大秀在包覆和裸露、經典與摩登、保守和自由間打轉，根據官方說法，這是設計師在不完美中追求絕對完美的一場精湛表演。

Prada女士在接受外媒訪問時說：「時尚不應該追隨過度得簡化，因為你簡化的越多，使用的口號就越多，但實質內容卻越少。」她把這樣的心情，比喻為我們當今所處的政治環境，彷彿可以簡單到用hashtag就能治國般，但唯獨本季女裝系列，卻用關鍵字一言以畢之。緊身短褲、低胸裸膚，還是鉚釘、襪套鞋，抑或與藝術家攜手重新演繹代表性尼龍布料的「PRADA INVITES」系列，總之，在千絲萬縷的理性灌溉下，卻讓人看見充滿著無心放任的大好青春。

(中國時報)

MOSCHINO工作室搬上台 秀未完成… EMPORIO ARMANI 返航米蘭 邀千人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。