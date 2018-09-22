EMPORIO ARMANI 返航米蘭 邀千人登機

2018年09月22日 00:56 中國時報 陳張眾 報導

Armani先生老當益壯，親自在後台調整模特妝髮造型。（CFP）

本季品牌周遊世界后重磅返鄉辦秀，以Armani先生經典的瀟灑鬆身輪廓，送出200餘套華服。（CFP）

EMPORIO ARMANI 2019春夏系列開場，送出8位拿著衝浪板的6塊肌猛男，展現旗下EA7運動副線的陽光形象。（CFP）

EMPORIO ARMANI 2019春夏發表邀請函上打著斗大的「BOARDING」（登機）字樣，地點還選在米蘭的Linate機場，並請受邀貴賓備好護照，不用多說，經歷前幾季移師巴黎、倫敦的飛鷹，終於要在家鄉米蘭降落。

步入晚間10點的機場航廈，建築內外早已被EMPORIO ARMANI（簡稱EA）的各式形象看板、燈箱包圍，經歷check-in、安檢等層層步驟，我們步上空橋，前往閃著「EMPORIO ARMANI」霓虹燈及巨大音響的停機棚，準備享受亞曼尼先生為眾人準備的驚喜獻禮。

EA的標誌自1996年起就已在此停機棚閃爍，淵源還可追溯至1991年亞曼尼先生曾為義大利航空設計制服的歷史檔案，這回設計師「宴請」近3000為賓客入座由鋼骨、LED螢幕搭建的巨型舞台，要以狂歡的場景，迎接EA的下個世紀。

短片中飛機引擎聲轟轟作響，以不到一分鐘的時間回顧精彩畫面，2019春夏系列一開場，就送出8位拿著衝浪板的6塊肌猛男，展現旗下EA7運動副線的陽光形象。本季品牌周遊世界后重磅返鄉辦秀，以經典的瀟灑鬆身輪廓，送出200餘套華服，從日常休閒到派對晚裝一一囊括。秀後英國歌手羅比威廉斯驚喜登場，一首〈Let Me Entertain You〉，再度驗證了國寶級亞曼尼先生打造的黃金帝國的盛世光景。

(中國時報)