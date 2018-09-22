周杰倫膽大 天生敢為

2018年09月22日 00:56 中國時報 陶福媛 報導

帝舵表今年融合經典與現代元素，推出全新1926系列。（帝舵表提供）

周杰倫在IG貼了自己的照片，開心昆凌留言說他瘦了。（擷自IG）

1.周杰倫戴帝舵表1926系列玫瑰金銀面鑲鑽表，10萬6000元。（TUDOR提供）

2.周杰倫戴帝舵表1926系列玫瑰金黑面鑲鑽表，10萬6000元。（TUDOR提供）

3.周杰倫佩戴帝舵表1926系列銀面表，5萬7000元。（TUDOR提供）

周杰倫周四晚上出席帝舵表（TUDOR）為他舉辦的全球代言人發布會，是繼貝克漢、女神卡卡之後，第3位TUDOR表的全球代言人。周董分享「天生敢為」就是他的成功之道，從小就膽子大，小屁孩時就敢和大學生尬籃球，在健身房遇到小飛俠布萊恩KOBE，還拉起衣服秀出自己的八塊肌，讓KOBE覺得很納悶。

幸福肥出現 拿身材開玩笑

周杰倫笑說，他當時不知那來的勇氣，先是和KOBE比二頭肌，接下來竟把衣服掀起來，把八塊肌秀出來給KOBE看，「當時有健身，什麼都敢秀，但現在……包得緊緊的。」引來一陣笑聲。

當了人夫和爸爸的周杰倫，似乎有了「幸福肥」，不時拿自己的身材開玩笑，還要大家安慰他一點也不胖，「昨天在IG貼了照片，老婆（昆凌）在上面留言，說我瘦了。」

最近周杰倫與林書豪一起主持《這就是灌籃》綜藝節目，私下兩人是球友兼麻吉，默契十足，周杰倫說他是林書豪的服裝造型師，借了不少衣服給林書豪，久了就送給他了。

1926系列腕表 摩登時尚

TUDOR今年3月在BASEL宣布由周杰倫擔任TUDOR全新的1926系列腕表代言人後，直到周四才盛大舉辦發布會和慶祝晚宴「A Night withTudor 1926」，周杰倫以妙言詮釋「天生敢為」（Born To Dare）的主題。

業者指出，周杰倫自從擔任1926系列腕表代言人後，大中華地區的業績大幅成長，展現巨星的影響力。1926腕表以品牌的創始年份1926年為名，設計風格優雅經典，特色為表盤上的菱格紋經緯浮雕，充滿摩登時尚感。

(中國時報)