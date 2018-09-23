陸梵簽署歷史性協議！主教任命達共識 不涉政治

2018年09月23日 04:11 中國時報 王嘉源 、 朱真楷 ／綜合報導 ／綜合報導

梵蒂岡22日宣布，已與大陸就「主教任命」問題簽署歷史性「臨時性協議」。根據協議，教宗方濟各承認7名北京官派主教神職合法性，聲明未公布細節，但先前據教廷人士透露，梵蒂岡將在大陸主教任命上有發言權，且教宗擁最終否決權，還有報導指，大陸將首次承認教宗天主教領袖地位。

陸外交部：推動雙方關係改善

教廷發言人柏克（Greg Burke）表示，協議並非進程的終點，而是開端，教宗希望「撫平過去傷口」，讓信友們擁有與羅馬共融、同時也受大陸當局承認的主教。聲明指該協議，「不是政治性質，而是牧靈性質」。

梵蒂岡聲明未提到陸梵或與台灣間的外交關係。《路透》昨指出，陸梵一旦達成主教任命協議，將是歷史性突破，也可能是雙方在時隔70年後邁向復外的先聲。梵蒂岡則強調，梵陸協議僅限主教任命，不涉台灣，梵蒂岡仍在外交上承認中華民國。梵蒂岡為台灣在歐洲唯一邦交國。

大陸外交部昨同步表示，大陸外交部副部長王超同梵蒂岡代表團長、教廷與各國關係部副部長卡米萊利在北京會談，並簽署關於主教任命臨時性協議。陸梵雙方將繼續保持溝通，推動雙方關係改善進程向前發展。

梵外交上仍承認中華民國

另據《梵蒂岡新聞》報導，長期以來，教廷與陸不斷接觸，商討共同關心的教會問題，推動進一步合作關係。梵陸雙方在北京會談，簽署了一項有關主教任命臨時性協議，祈願它能對在陸教會生活、大陸人民福祉與世界和平作出貢獻。

報導說，該項協議是循序漸進和相互靠近的成果，是經漫長過程慎重商討後簽署的，協議將就其本身落實情況進行定期評估。該協議涉及教會生活極其重要的主教任命，並為更廣泛的雙方合作創造條件。

藍委：台梵邦誼生變的開始

之前有報導說，儘管教宗方濟各認為這不是好協議，但卻「開啟與這崛起的世界強權發展建設性及促進對話之門」的唯一可能方式。

這項協議似驗證了先前所傳，梵以承認7名北京官派主教，換取陸認可梵任命的數十名主教。協議也將為未來大陸地下教會與愛國教會融為一體，創造條件。

儘管未涉政治，不過藍委江啟臣認為，陸梵關係進展最大障礙已排除，台灣需警惕。藍委李彥秀說，協議雖不涉外交，但恐將是台梵邦誼生變的開始，尤其梵蒂岡是我中南美邦交國宗教上的祖國，協議簽訂極可能動搖我中南美洲邦誼信心。

(中國時報)