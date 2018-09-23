台灣第3人 等了11年！林子偉開轟 台製全壘打重返大聯盟

2018年09月23日 04:11 中國時報 鍾亞芳 、 李弘斌 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

前天助紅襪隊完成美聯東區3連霸、大洗香檳浴，台灣「海嘯哥」林子偉，昨對印地安人隊再接再厲，不但在平手時擊出致勝安打，9局上還揮出生涯首轟，成為繼郭泓志、胡金龍之後，第3位在大聯盟轟出全壘打的台灣人。終場紅襪以7比5勝出，單季105勝則追平隊史最高紀錄。

郭泓志 揮出歷史第一轟

「把球打出去之後，我希望它飛得越遠越好，後來看到是全壘打，我超興奮的！」林子偉賽後透露，老婆與朋友都傳訊息恭喜他首轟出爐。由於林子偉的小聯盟室友崔維斯也敲出全壘打，紅襪教頭柯拉賽後開心地說：「這是本季最讓人享受的比賽之一，看到崔維斯、林子偉都有好表現，真的是一件很棒的事。」

林子偉這支全壘打也是大聯盟台將的第4轟，令球迷望穿秋水！畢竟台灣球員上一次在大聯盟敲出全壘打，已經是2007年9月25日（美國日期）的胡金龍，差4天就滿11年了！

台灣球員過去在大聯盟的3支全壘打，都出現在2007年。歷史性首轟為6月12日道奇對大都會之戰，「豪情左腕」郭泓志不但先發7局、失1分奪得勝投，2局下還與隊友攜手演出連三棒全壘打。

胡金龍 敲唯一非陽春炮

另外兩轟的打者都是胡金龍，2007年他在9月擴編被道奇拉上大聯盟，9月11日對教士隊敲出陽春全壘打，25日對洛磯隊再轟出兩分炮，這也是台灣球員在大聯盟唯一的「非陽春炮」。然而直到2011年在大聯盟出賽的最後一年，胡金龍都未能再轟全壘打。形成多年來雖有王建民、陳偉殷等台灣投手在大聯盟奪得勝投，卻等不到「台製」全壘打的遺憾。

因此林子偉這一棒替台灣打者解了將近11年的渴，而單場5打數2支安打、2分打點、跑回2分，打擊率也升至2成22。由於紅襪已於分區封王，林子偉在例行賽還會有不少表現機會，就看他能否把握，若能被選進季後賽名單，也將是台灣野手的第一人。

(中國時報)