綠營感慨 再怎麼打也難得分！促轉會效應 侯友宜如鐵布衫上身

2018年09月23日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

年底選戰逼近，但民進黨從水災、雲豹甲車到日本風災、一個外交官之死到促轉會事件，一波未平一波又起，讓民進黨選情再度受到衝擊，其中，被民進黨視為領頭羊的新北市，更是雪上加霜；民進黨內一位操盤人士感慨表示，「促轉會事件後，侯友宜有如披上了鐵布衫，民進黨再拿一堆議題打侯，選民應該很難再相信。」

東廠攪局 蘇貞昌難追

此外，原本大幅領先執政的高雄市，也因水災等事件所累，加上國民黨參選人韓國瑜用「非典型政治人物」的選戰打法，在高雄市攪動一池春水，連日前民進黨親英系的民調，韓國瑜也被逐漸拉近到與民進黨參選人陳其邁快10％，讓陳陣營緊急從台北向親英系調兵遣將，籌組「軍師聯盟」救陳。

黨內人士分析，民進黨最近碰到這些問題，對選情是否有很大影響，還在觀察中，畢竟離選舉還有62天，但是大概可預見的就是，新北市選情，原本民進黨參選人蘇貞昌急起直追，縮小了侯蘇差距，但是促轉會事件後，「侯友宜大概已經擁有了金剛不壞之身了」。

他說，之前民進黨都說，有很多威權時代的議題可以打侯友宜，但是促轉會發生了「東廠」事件，「東廠提的罪名，選民還會再相信嗎？」

打法保守 陳步步為營

至於高雄市選情，據了解，韓國瑜這位「賣菜郎」的選戰作風，確實打亂陳的陣腳，日前更有民調形容，韓國瑜「已追到看見陳其邁的車尾燈」；有黨政人士認為，陳其邁打法太過保守、謹慎，雖然贏對手很多，但是陳其邁畢竟不是前高雄市長陳菊，擁有本身的超高人氣，民進黨就算贏，也贏得不多，所以要步步為營。

韓國瑜認為，促轉會「東廠太監」事件，證明「民進黨不抹黑就不會選舉了！」，促轉會是火箭炮，如今因「東廠太監」等於被廢掉了，但是民進黨絕不會放棄攻擊，接下來改換機關槍、衝鋒炮，也許連手槍、彈弓都用上，就是要無所不用其極抹黑他。

宜蘭花蓮 綠恐難翻盤

至於其它縣市，黨政人士認為，宜蘭跟花蓮，民進黨要拿下並不容易，花蓮雖然傅山昆萁已判刑確定，法務部政務次長蔡碧仲代理花蓮縣長，被抗議者形容是「東廠錦衣衛進駐花蓮」，但距離選舉剩下2個多月，要去調查、進入司法程序，都還要一段時間，在這麼短時間，也很難發酵，只能說，蔡代理，是讓縣政府在這場選舉態度保持中立。

至於台南市，民進黨也面臨跟高雄一樣的問題，畢竟黃偉哲不是前市長賴清德；他說，慶幸的是，國民黨高思博實力太弱了。

(中國時報)