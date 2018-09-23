搶教師票 陳韓同台握手相擁

2018年09月23日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選情隨著民調差距逼近，民進黨參選人陳其邁、國民黨參選人韓國瑜為爭取教師選票，22日同台同框參加高市教育產業工會活動，雙方先後2度握手致意，除各自提出教育政策、訴求改善教學環境外，也都簽署工會發動全市學校「3年雙機」承諾。

高教產工會昨天上午在衛武營榕園舉辦「大手牽小手，教育向前走」活動，近5000名會員、眷屬出席；理事長鄭穎聰說，因顧慮陳其邁、韓國瑜會不會忌諱「王不見王」，所以由工會抽籤決定上台致詞順序。

韓國瑜先到場上台，陳其邁也緊跟著抵達，2人在台上相擁，韓稱陳為「最可愛的競爭對手」，陳則稱韓為「我的朋友」，雙方致詞內容各自闡述政見，未有任何互諷話語，嗅不出火藥味；韓簽署完承諾走下台時，再度與陳握手致意。

韓國瑜說，孩子未來要跟全世界菁英競爭，會愈來愈困難，因此他參選市長首要政見是拚經濟讓高雄賺錢，其次就是全力投資教育，培育優質下一代。

他坦言教師對部編課程有疑惑、家長難溝通、孩子難教，行政事務又多，連研習都文不對題，「幫人傳道解惑卻自己疑惑難解」，相信不管是他或陳其邁當市長都會把教育放優先；並允諾若當選，快則2年會幫教室加裝冷氣。

陳其邁表示，之前和高教產工會座談時，就已承諾改善高雄教育環境，將整合國營事業資金及市府公務預算，1年之內完成工業區、國營事業、機場周遭冷氣機、空氣清淨機裝設、3年內擴及全高雄校園，讓所有學子都能在健康安全舒適環境學習。

他強調，將積極推動雙語教育，英語教學延伸到國小一年級，並由市府籌措經費、整合盤點教學助理、編制內英語教師等師資，解決雙語老師不足問題，並推動外語教學實驗課程，提升雙語競爭力；另將給足代理教師1年聘期，同工同酬，保障工作權益。

高市教育局指出，目前高中職都有裝冷氣，若國中小跟進，評估需33億元，每年電費約1.5億元。

(中國時報)