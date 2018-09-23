搶教師票 陳韓同台握手相擁

民進黨陳其邁（右二）、國民黨韓國瑜(左一)為了爭取教師選票，22日同台同框。（劉宥廷攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市長選情隨著民調差距逼近，民進黨參選人陳其邁、國民黨參選人韓國瑜為爭取教師選票，22日同台同框參加高市教育產業工會活動，雙方先後2度握手致意，除各自提出教育政策、訴求改善教學環境外，也都簽署工會發動全市學校「3年雙機」承諾。

高教產工會昨天上午在衛武營榕園舉辦「大手牽小手，教育向前走」活動，近5000名會員、眷屬出席；理事長鄭穎聰說，因顧慮陳其邁、韓國瑜會不會忌諱「王不見王」，所以由工會抽籤決定上台致詞順序。

韓國瑜先到場上台，陳其邁也緊跟著抵達，2人在台上相擁，韓稱陳為「最可愛的競爭對手」，陳則稱韓為「我的朋友」，雙方致詞內容各自闡述政見，未有任何互諷話語，嗅不出火藥味；韓簽署完承諾走下台時，再度與陳握手致意。

韓國瑜說，孩子未來要跟全世界菁英競爭，會愈來愈困難，因此他參選市長首要政見是拚經濟讓高雄賺錢，其次就是全力投資教育，培育優質下一代。

他坦言教師對部編課程有疑惑、家長難溝通、孩子難教，行政事務又多，連研習都文不對題，「幫人傳道解惑卻自己疑惑難解」，相信不管是他或陳其邁當市長都會把教育放優先；並允諾若當選，快則2年會幫教室加裝冷氣。

陳其邁表示，之前和高教產工會座談時，就已承諾改善高雄教育環境，將整合國營事業資金及市府公務預算，1年之內完成工業區、國營事業、機場周遭冷氣機、空氣清淨機裝設、3年內擴及全高雄校園，讓所有學子都能在健康安全舒適環境學習。

他強調，將積極推動雙語教育，英語教學延伸到國小一年級，並由市府籌措經費、整合盤點教學助理、編制內英語教師等師資，解決雙語老師不足問題，並推動外語教學實驗課程，提升雙語競爭力；另將給足代理教師1年聘期，同工同酬，保障工作權益。

高市教育局指出，目前高中職都有裝冷氣，若國中小跟進，評估需33億元，每年電費約1.5億元。

(中國時報)

綠營感慨 再怎麼打也難得分！促… 民調未贏10％ 民進黨憂台中高雄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。