民調未贏10％ 民進黨憂台中高雄選情

友善列印
中國時報
／台北報導

年底選情民進黨陷入困境，執政的高雄市、台中市都面臨被對手差距拉近的窘境，黨內人士憂心，這兩縣市沒有領先10％以上都有危機，也會影響議員選情。

也有黨政人士語重心長表示，「候選人有時真的不可以太自私」，以為自己能贏就好，贏多少沒關係，完全不顧市議員選情。

此外，民進黨這次縣市長選，若從派系勢力來看，英系可望在這次選舉中，從0席增加到2加1席，分別是高雄市、嘉義縣及有希望勝選的台東縣。

至於民進黨認為，最近選情逐漸回升的執政嘉義市與澎湖縣，之前也被黨內列為有可能失守的縣市；有黨內人士樂觀看待，認為澎湖縣目前國民黨跑出5個人出來選，反而讓澎湖縣長陳光復有希望挽救落後選情。

一向在黨內不被看好的嘉義市，卻是難得在這次水災中，「因禍得福」的縣市，因為處理得不錯，讓黨內操盤人士，稍許安了一些心。

面對很難擊破的苗栗縣，民進黨這次祭出禮讓無黨籍頭份市長徐定禎策略，黨內操盤手表示，苗栗縣幾乎是藍軍鐵板一塊，但是「唯三」參選勝選的只有何智輝及連任的傅學鵬，皆以無黨籍參選而勝選，因此民進黨這次與無黨籍合作，就看能否奏效。

至於台中市，每次選舉，藍綠兩大陣營都喊出「決戰中台灣」，顯示中台灣對於兩大黨來說，是重中之重；國民黨候選人盧秀燕與民進黨的現任台中市長林佳龍民調一直很近，尤其空汙議題一直揮之不去，讓民進黨不敢大意，更祈禱投票日逼近，東北季風不要吹起。

(中國時報)

搶教師票 陳韓同台握手相擁 韓國瑜打包票 東廠不是最後招式

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。