民調未贏10％ 民進黨憂台中高雄選情

2018年09月23日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

年底選情民進黨陷入困境，執政的高雄市、台中市都面臨被對手差距拉近的窘境，黨內人士憂心，這兩縣市沒有領先10％以上都有危機，也會影響議員選情。

也有黨政人士語重心長表示，「候選人有時真的不可以太自私」，以為自己能贏就好，贏多少沒關係，完全不顧市議員選情。

此外，民進黨這次縣市長選，若從派系勢力來看，英系可望在這次選舉中，從0席增加到2加1席，分別是高雄市、嘉義縣及有希望勝選的台東縣。

至於民進黨認為，最近選情逐漸回升的執政嘉義市與澎湖縣，之前也被黨內列為有可能失守的縣市；有黨內人士樂觀看待，認為澎湖縣目前國民黨跑出5個人出來選，反而讓澎湖縣長陳光復有希望挽救落後選情。

一向在黨內不被看好的嘉義市，卻是難得在這次水災中，「因禍得福」的縣市，因為處理得不錯，讓黨內操盤人士，稍許安了一些心。

面對很難擊破的苗栗縣，民進黨這次祭出禮讓無黨籍頭份市長徐定禎策略，黨內操盤手表示，苗栗縣幾乎是藍軍鐵板一塊，但是「唯三」參選勝選的只有何智輝及連任的傅學鵬，皆以無黨籍參選而勝選，因此民進黨這次與無黨籍合作，就看能否奏效。

至於台中市，每次選舉，藍綠兩大陣營都喊出「決戰中台灣」，顯示中台灣對於兩大黨來說，是重中之重；國民黨候選人盧秀燕與民進黨的現任台中市長林佳龍民調一直很近，尤其空汙議題一直揮之不去，讓民進黨不敢大意，更祈禱投票日逼近，東北季風不要吹起。

(中國時報)