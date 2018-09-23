新聞透視－民進黨少了魏徵 只剩保皇黨

2018年09月23日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨選情面臨困境，但是黨中央及親英系民調卻不斷「報喜」，對選情充滿樂觀，但外界都認為，根本是吹口哨壯膽，知風暴早已來臨，一向大鳴大放的民進黨，現在只剩保皇黨沒有魏徵。

年底選舉逼近，但是民進黨從水災、總統雲豹甲車勘災、促轉會、日本風災，又扯出屏東縣府事件，ㄧ連串事件接踵而至，大火似乎怎麼滅都滅不完，面對所謂的「假新聞」，更是企圖祭出霹靂手段處理，搞到現在作繭自縛；著眼面前大環境不佳，有如2014年底九合一選舉的馬英九，最後被迫辭去黨主席。

操盤者對外總是喜歡當喜鵲，那是為了鼓舞士氣，落後一點的，對外說已經趕上，落後很多的，就說已經回穩，若按照這個邏輯，全台應該都會全壘打，但是操盤者有操盤者的立場，這是可以理解，雲豹甲車勘災後，中南部受到多少衝擊，身為身兼黨主席的蔡英文總統，對於選情全貌又知道多少？

民進黨上任後，推動一連串改革，對於外界不滿的聲浪，衝擊選情，總是喜歡以「人民不滿是因為我們做得不夠多、不夠快」的理由自我安慰；但是改革推動至今，執政成績依舊沒有起色，現在又把問題怪到「假新聞」作祟，結果搞到現在，「假新聞」、「要澄清的新聞」、「錯誤新聞」等，琳瑯滿目，定義為何，說不清楚。

現在行政院每天為了要出面釐清是假新聞還是澄清的新聞，疲於奔命，一直企圖想用「假新聞」，作為執政不佳的保護傘，終究作繭自縛。

年底選舉將近，人民對蔡政府的執政，將會打好第一份成績單，民進黨在縣市長部分，一旦掉4席（包括4席），就算各派系均衡的中常委力挺蔡英文續任黨主席，恐難抗基層支持者反彈及觀感的壓力，最後淪落當年馬英九被迫辭去黨主席，同病相憐的困境！

(中國時報)