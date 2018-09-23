宋酸民進黨 只怕錄音檔

宋楚瑜到基隆為市議員參選人涂慧玲站台；並諷民進黨不怕國民黨、共產黨，只怕「錄音檔」。（李怡萱攝）

友善列印
中國時報
李怡萱／基隆報導

民進黨政府近來頻遭內部錄音檔「逆襲」，親民黨主席宋楚瑜22日出席基隆市議員涂慧玲造勢活動時調侃說，立法院只會吵架、藍綠每天惡鬥，「但民進黨不怕國民黨、共產黨，只怕錄音檔」，錄音檔拿出來就讓人「羞羞羞」，「嘜見笑（台語：不要臉）」，實在讓人搖頭。

促轉會前副主委張天欽於內部會議自詡「東廠」，被內部人員公布錄音檔後引發極大爭議，促轉會調查報告出爐後，相關當事人紛紛請調職盼平息質疑，但宋楚瑜昨強調，闖禍的人不能只是辭職，而是要撤職，並依法送監察院調查，政府才有威信，民進黨在處理這件事上，根本沒有基本立場和態度。

宋更痛批，民進黨應該多念點歷史，竟然自稱東廠，東廠是太監，「那就是太賤了！」雖然親民黨立法院只有3席，但持續的藍綠鬥爭已經讓台灣民主失色，應該盡快提出讓民眾賺錢、養家活口的政策。

他表示，社會需要有正義，但推動前必須要有公信力，沒有公信力哪來公正性，沒有公正性就不必談行使公權力。他質疑，天大、地大、人民最大，而不是政黨最大，「難道民進黨只是想消滅國民黨的黨國體制，建立自己的黨國體制？」；民眾是國家的主人，但不是投票的那一天才是主人，看到台灣與對岸及世界情勢對比，內心很多感觸。

(中國時報)

新聞透視－民進黨少了魏徵 只剩… 王毅批民進黨 台獨破壞台海現狀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。