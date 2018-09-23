宋酸民進黨 只怕錄音檔

2018年09月23日 04:10 中國時報 李怡萱／基隆報導

民進黨政府近來頻遭內部錄音檔「逆襲」，親民黨主席宋楚瑜22日出席基隆市議員涂慧玲造勢活動時調侃說，立法院只會吵架、藍綠每天惡鬥，「但民進黨不怕國民黨、共產黨，只怕錄音檔」，錄音檔拿出來就讓人「羞羞羞」，「嘜見笑（台語：不要臉）」，實在讓人搖頭。

促轉會前副主委張天欽於內部會議自詡「東廠」，被內部人員公布錄音檔後引發極大爭議，促轉會調查報告出爐後，相關當事人紛紛請調職盼平息質疑，但宋楚瑜昨強調，闖禍的人不能只是辭職，而是要撤職，並依法送監察院調查，政府才有威信，民進黨在處理這件事上，根本沒有基本立場和態度。

宋更痛批，民進黨應該多念點歷史，竟然自稱東廠，東廠是太監，「那就是太賤了！」雖然親民黨立法院只有3席，但持續的藍綠鬥爭已經讓台灣民主失色，應該盡快提出讓民眾賺錢、養家活口的政策。

他表示，社會需要有正義，但推動前必須要有公信力，沒有公信力哪來公正性，沒有公正性就不必談行使公權力。他質疑，天大、地大、人民最大，而不是政黨最大，「難道民進黨只是想消滅國民黨的黨國體制，建立自己的黨國體制？」；民眾是國家的主人，但不是投票的那一天才是主人，看到台灣與對岸及世界情勢對比，內心很多感觸。

(中國時報)