外交非零和 外交部稱邦交穩定！前外長示警 陸梵建交不遠了

2018年09月23日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

梵蒂岡宣布與大陸簽署主教任命協議，我外交部昨表示，政府的立場是外交不是零和遊戲，最重要的是繼續維持與梵蒂岡長久且穩定的邦交；同時，教廷已向我方重申此一臨時性協議無涉政治外交，更不影響台梵邦交。但前外交部長歐鴻鍊警告，大陸願意讓步，恐意味著雙方將建立正式關係。

教廷稱協議不影響邦誼

外交部表示，大陸一向主張外國勢力不得干涉其宗教自由等內政事務，在大陸對宗教控管日益嚴峻下，相信教廷對確實保護長期在大陸犧牲奉獻的忠貞教友，讓他們不再受到壓迫已有妥善安排；相信梵蒂岡與中國大陸的對話，必然是基於對人權、宗教自由等人類共同價值的關注與正視。期待未來相關協議內容落實後，有助大陸天主教會與普世教會共融合一，促進大陸宗教自由的發展，使大陸的天主教徒能享有真正自主的信仰生活。

針對台梵邦交，外交部說，台灣與梵蒂岡分享共同價值，在民主人權與宗教自由上有很多共識，雙方關係穩定。我國的立場是，外交不是零和遊戲，最重要的就是繼續維持我國與梵蒂岡長久且穩定的邦交，教廷已向我方重申此一臨時性協議無涉政治外交，更不影響台梵間已邁入第76年的邦交關係。

10月訪梵出席封聖典禮

外交部表示，台灣做為宗教自由的良好典範，未來也會持續在和平、自由等普世價值上，在人道援助、文化教育、環境保護、宗教自由、橋梁教會、青年培訓及跨宗教對話等各方面加強合作，鞏固邦誼強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係，作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。

台灣主教團甫於今年5月赴梵向教宗方濟各述職，政府也早已規畫10月中旬派團訪梵，出席先教宗保祿六世的封聖典禮。

大陸願讓步 意在言外

然而歐鴻鍊有不同看法。他指出，大陸對宗教力量一直相當有戒心，因為歷史上白蓮教、紅巾軍等反政府事件都靠宗教宣傳而起，顯示宗教可發揮的力量大到不行；因此，大陸政府對法輪功等宗教都很嚴厲，要把宗教做到可掌控地步。

歐鴻鍊說，然而，如今卻傳出願意讓教宗享有主教最終同意權，做出這樣的讓步，大概是大陸也希望跟教廷建立關係，因此未來雙方有可能會建立正式關係。 文化大學政治系教授陳一新表示，對北京而言，陸梵簽主教協議是建交不可繞過的一步；一旦這不可繞過的一步跨出去了，陸梵建交還遠嗎？

(中國時報)