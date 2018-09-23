台美互動 決定陸是否趕盡殺絕

2018年09月23日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

針對大陸與梵蒂岡在北京簽署關於主教任命的臨時性協議，大陸國關學者表示，這意味兩國建交之間大石頭已搬開，預料最快年底前陸梵就能建交；至於北京是否會對台灣邦交國「趕盡殺絕」，可能要端視華盛頓與台灣的互動情況。

大陸與梵蒂岡簽署主教任命的臨時性協議，再度挑起兩岸邦交國之爭的敏感神經。平心而論，陸梵兩國從去年開始就頻頻眉來眼去，教宗方濟各上任後，梵蒂岡也一改此前堅定立場，積極尋求與北京對話的空間。

日前，香港榮休樞機主教陳日君曾表達不滿，抨擊這是對天主教信仰的背叛，要求梵蒂岡國務卿帕洛林（Pietro Parolin）為此下台。對此，帕洛林回應，沒有必要激烈譴責和抗拒，「我們深信這（協議）是向前邁出一步。我們不會天真到以為此後便一帆風順，但在我們看來，這似乎是正確的方向。」

大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘指出，主教任命權是阻擾兩國建交最大一塊石頭，一旦雙方簽署協議，距離建交時程也就不遠了，「畢竟已經走完建交的最後一哩路」。

面對陸梵關係重大突破，除意味台梵邦交岌岌可危，也讓外界臆測北京還將進一步大挖台灣邦交國。時殷弘認為，大陸對於台灣打壓的力道，一部分要視台灣自身作為，更重要的是要看華盛頓立場。比如說，美國拚命打台灣牌，只會讓北京更加不滿，而出於不滿最直接的手段就是拿台灣出氣，挖台灣邦交國其實是惡性循環。

大陸外交部智庫、中國國際關係研究院研究員郭憲綱認為，現在談北京是否會把台灣邦交國「歸零」太早了，對北京來說眼下是先爭取陸梵建交，然後邀教宗訪陸，這不只會引起很大的關注，也會動搖台灣其他邦交國信心，屆時也就水到渠成。

(中國時報)