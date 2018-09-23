台商辛酸 我們賺錢還是匯回台灣

年底選舉逼近，國民黨22日晚間舉行秋節台商聯誼餐會，有上百位台商共襄盛舉，黨籍主席吳敦義（中）等人出席，並逐桌舉杯向台商祝賀。（張鎧乙攝）（飲酒過量，有害健康）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨昨舉辦台商秋節聯誼，北上廣深等指標性台商會長大多到場。針對領用居住證可能被限縮公民權，台企聯榮譽會長張漢文表示，這對台商是非常大的刺激，蔡政府做法「講不通」，不切實際；蘇州竹原科技董事長陳祖望痛批，台商現在心中只有「憤怒、辛酸、不解」6字，蔡政府不幫忙就算了，還汙名化台商，實在莫名其妙。

國民黨台商中秋聯誼晚會昨日在台北舉行，據主辦單位表示，全大陸150個台商協會，來了將近90個台商會長，指標性北上廣深等台協都到場。

海基會昨同時宣布25日在新竹舉辦台商秋節聯誼活動，台企聯發言人葉惠德坦言，聯誼活動流於形式，沒任何功能，預料參加的台協會長恐不會太多。

針對蔡政府可能祭出限縮公民權措施，張漢文表示，這對台商是非常大的刺激，台商辛苦打拚，賺錢也是回歸台灣，幫助台灣經濟，蔡政府這樣的做法「講不通」。居住證只是便利措施，稱不上統戰，蔡政府作法不切實際。

蘇州竹原科技董事長陳祖望則表示，絕大部分台灣人領用居住證只是為了通商、就學便利，跟戶籍是兩回事，卻遭政治放大鏡檢視，讓台商心中只有6個字「憤怒、辛酸、不解」。他說，蔡政府不幫忙就算了，還淨扯後腿、汙名化台商，真是莫名其妙。

至於蔡政府將採取登記制度，上海台協常務副會長胡興中表示，「登記就登記，台商沒有什麼好怕的」，但登記證只是便民措施，蔡政府這樣做不過是多此一舉、勞民傷財。

此外，兩岸關係陷僵局，使大陸各台商協會在民間交流角色更加重要，並成為台青融入當地社會的主力。胡興中表示，上海台協每年暑假都與實踐、銘傳等學校合作，提供近700個實習機會，同時也在台北舉行招聘會，今年吸引1萬8千名台青，有近5千人獲得聘用機會，呈現一波台青西進浪潮。

他指出，上海台協還設立愛心委員會，定期與在滬台青聚餐，了解生活困難並協助解決，幫助更快融入環境。

(中國時報)

台美互動 決定陸是否趕盡殺絕 新聞透視－陸梵各取所需 北京一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。