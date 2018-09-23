台商辛酸 我們賺錢還是匯回台灣

2018年09月23日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

國民黨昨舉辦台商秋節聯誼，北上廣深等指標性台商會長大多到場。針對領用居住證可能被限縮公民權，台企聯榮譽會長張漢文表示，這對台商是非常大的刺激，蔡政府做法「講不通」，不切實際；蘇州竹原科技董事長陳祖望痛批，台商現在心中只有「憤怒、辛酸、不解」6字，蔡政府不幫忙就算了，還汙名化台商，實在莫名其妙。

國民黨台商中秋聯誼晚會昨日在台北舉行，據主辦單位表示，全大陸150個台商協會，來了將近90個台商會長，指標性北上廣深等台協都到場。

海基會昨同時宣布25日在新竹舉辦台商秋節聯誼活動，台企聯發言人葉惠德坦言，聯誼活動流於形式，沒任何功能，預料參加的台協會長恐不會太多。

針對蔡政府可能祭出限縮公民權措施，張漢文表示，這對台商是非常大的刺激，台商辛苦打拚，賺錢也是回歸台灣，幫助台灣經濟，蔡政府這樣的做法「講不通」。居住證只是便利措施，稱不上統戰，蔡政府作法不切實際。

蘇州竹原科技董事長陳祖望則表示，絕大部分台灣人領用居住證只是為了通商、就學便利，跟戶籍是兩回事，卻遭政治放大鏡檢視，讓台商心中只有6個字「憤怒、辛酸、不解」。他說，蔡政府不幫忙就算了，還淨扯後腿、汙名化台商，真是莫名其妙。

至於蔡政府將採取登記制度，上海台協常務副會長胡興中表示，「登記就登記，台商沒有什麼好怕的」，但登記證只是便民措施，蔡政府這樣做不過是多此一舉、勞民傷財。

此外，兩岸關係陷僵局，使大陸各台商協會在民間交流角色更加重要，並成為台青融入當地社會的主力。胡興中表示，上海台協每年暑假都與實踐、銘傳等學校合作，提供近700個實習機會，同時也在台北舉行招聘會，今年吸引1萬8千名台青，有近5千人獲得聘用機會，呈現一波台青西進浪潮。

他指出，上海台協還設立愛心委員會，定期與在滬台青聚餐，了解生活困難並協助解決，幫助更快融入環境。

(中國時報)