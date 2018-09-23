新聞透視－陸梵各取所需 北京一舉三得

2018年09月23日 04:11 中國時報 陳柏廷

陸梵主教任命協議昨日正式簽署。撇除台梵邦交不論，陸梵關係突破則堪稱各取所需。一方面隨著大陸地下教會抗議活動近年越演越烈，如何緩和北京與地下教會的「政教關係」，進一步穩固中共執政合法性，成為北京當務之急，另一方面，梵蒂岡也亟欲為大陸1000多萬教徒尋求制度性保障。

大陸與梵蒂岡昨簽署主教任命協議，儘管雙方未透露協議細節，但在主教任命權上，最有可能循所謂「越南模式」，即教宗方濟各擁有最後決定權，主教提名權則在北京方面手上。說穿了，「雙方各退一步，誰也不吃虧」。

只是當前兩岸關係低迷之際，陸梵簽署主教任命協議，也意味距離建交只剩最後一哩路。但平心而論，撇除掉北京有意挖台灣邦交等兩岸外交角力因素，其實陸梵簽署主教任命協議，對雙方來說，背後似乎有更重要盤算。

大陸境內有近1500萬天主教徒，雖占大陸人口不到2％，但是大陸當局與地下教會衝突時有所聞，近年雙方矛盾更加深化。坦白說，「硬碰硬」作法絕非最好策略。如何跳脫過去「強硬」作法，對北京來說，改善與梵蒂岡關係就是一個最好「潤滑劑」。

梵蒂岡對大陸境內地下教會就有極大的號召力，藉由與梵蒂岡交好，無疑可以大大緩解地下教會對北京的不滿情緒。況且「越南模式」中，北京雖將主教人選最終決定權讓位給教宗，但這舉措也並未動搖北京對大陸宗教界的影響力。換言之，這絕對是一宗划算的買賣。

另方面，從梵蒂岡來思考，大陸官方當前只認可1958年脫離梵蒂岡體系的「天主教愛國會」及其教徒，對廣大地下教會採取嚴厲打壓。教宗方濟各上任後，就希望能改善這種情況，但礙於種種因素，始終無法與北京展開對話。

如今隨著雙方簽署主教任命協議，梵蒂岡將可為大陸境內廣大地下教會教徒權益向北京喊話，為地下教會存在爭取一個官方制度性保障，以解決地下教會在大陸長久的艱難處境。

無論如何，陸梵關係突破是「各取所需」；對北京更是「一舉三得」。一來改善對梵關係，二來，緩解地下教會壓力，執政更具合法性，三則也可給台灣一記當頭棒喝。

(中國時報)