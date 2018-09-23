王毅批民進黨 台獨破壞台海現狀

大陸國務委員兼外交部長王毅（右）。（法新社）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅當地時間21日在與多明尼加外長巴爾加斯共同會見記者，針對多明尼加等國同大陸建交是單方改變台海現狀的說法，王毅稱，目前在台灣執政的是一個沒有放棄「台獨」的政治勢力，「恰恰是這個民進黨的所作所為」。多明尼加與破壞台海現狀的台灣當局斷絕關係、畫清界限，是在維護「一個中國」的國際共識，也為台海的和平發揮了積極作用。

王毅重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，這既是一個基本事實，也是國際社會的重要共識。多明尼加等國同大陸建交，順應了歷史潮流和國際大勢，同世界上絕大多數國家站到一起，無疑是一個正確選擇，也完全符合多明尼加國家和人民的根本和長遠利益。

王毅指出，關於所謂改變台海地區現狀，「目前在台灣地區執政的是一個沒有放棄台獨主張的政治勢力。恰恰是這個民進黨的所作所為，正在破壞兩岸同屬一個國家、兩岸關係不是國與國關係的現狀，不僅阻礙了兩岸關係的和平發展，也侵蝕著地區的和平與穩定。」

王毅強調，多明尼加等國作為主權獨立國家，完全可以自主決定自己的外交政策，根據《聯合國憲章》，其他國家無權也不應干涉。多明尼加同大陸建立外交關係，不針對任何協力廠商，不影響各自的外交政策，也不會損害其他國家在這一地區的傳統影響和正當權益

(中國時報)

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