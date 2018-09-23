賴籲 化政治口水為治水能量

2018年09月23日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

823豪雨重創南台灣，嘉縣東石鄉掌潭村淹水嚴重，全村撤離200多村民，近乎滅村。 （本報資料照片）

行政院長賴清德25日將向立法院提出治水專案報告，行政院歸納出台灣水患致災的5大原因，同時提出5大策進作為，包含強化天氣預報精準度；因應氣候變遷滾動檢討工程效益，持續完成水利建設；提高國土韌性讓台灣永續發展；健全調整防災體系，及運用科技整備防救災及預警能量。賴揆呼籲朝野通力合作，「把政治口水轉換成治水能量，一起為愛台灣而努力。」

降雨強度 超過防洪設計標準

根據送至立法院的書面報告，823豪雨在嘉義、台南24小時雨量達900毫米以上，超越民國48年八七水災降雨量，與莫拉克颱風帶來降雨量相當，但範圍更廣。過去中央管河川以100年重現期防護能力為水患防治工程標準，這次823降雨強度超過200年重現期。賴揆責請經濟部規畫召開「全國治水檢討會議」，重新檢視過去治水方案不足之處，集思廣益，提出更周延計畫。

賴清德在報告中指出，歸納台灣水患致災原因，首先，當河川斷面過小，在降雨過大或是排水系統清淤不足、末端收集管網不夠，若再加上堵塞，就會使排水系統無法負荷。

其次，在支流（區排）與主流（中央管河川）交會處，往往因主流水位過高使支流無法順利排水；第三，降雨強度超過防洪設施設計保護標準，淹水災害必然會發生。

責經濟部 召開治水檢討會議

第四，當地點位於坡地與平地交界處時，因坡地集水區範圍過大且坡面排水速度大於平地排水速度，使逕流在坡面與平原交界處聚積而形成淹水的災害；第五，在沿海地區低窪處，降雨期間如又適逢大潮或颱風期間暴潮，雙重影響下就會導致排水系統排洪能力下降，形成積淹水災害。

經過統計，本次事件全台淹水面積約4.6萬公頃，影響住戶約3.3萬戶，農業損失約8.72億元及學校損失約4.81億元；而針對水災導致民眾受苦，再次代表政府向受災民眾表達歉意，行政院已責成經濟部、農委會發放現金救助及提供低利貸款，協助民眾加速恢復家園，並由政務委員吳澤成、陳美伶共同主持復建專案小組，與地方政府合作加速復原工作。

賴清德表示，823豪雨事件，顯示面對極端氣候日益嚴竣的挑戰，傳統防洪治水的工程建設有其極限，政府必須謙卑檢討，中央或地方也應全面性思考，以更創新、有效率方式，共同合作減輕水患帶來的災害。

(中國時報)