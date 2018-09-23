治水工程非萬能 拚建構水韌城市

2018年09月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

823豪雨釀南部嚴重水患，行政院長賴清德25日將向立法院提出專案報告，成功大學水利及海洋工程學系特聘教授游保杉直言，政府該做的是讓全民了解治水工程並非萬能，即使投入更多治水經費、提高治水設計保護標準，結果一樣無法保證絕不淹水，減少經常性淹水、積極建構水韌性城市以降低高風險地區淹水災害，並建置災後迅速復原機制才是當務之急。

游保杉說，任何土木、水利工程都有一定標準，以永康雨量站為例，823水患時24小時降雨504毫米，台南治水標準為25年不淹、24小時降雨量250至300毫米，823最大降雨量超過工程保護標準很多，是造成此次淹水主因之一，極端降雨會使類似現象愈來愈多。

他建議，比較可行方法是採用相輔相成的非工程、流域土地管理及預警等柔性方法，畢竟治水工程只是保護民眾面對「經常性」淹水，面對超過治水標準的極端洪水，民眾必須警覺已非現有治水工程所能保護，即使防災非常先進的日本，7月遇颱侵襲也災損嚴重。游保杉也強調，政府應與民眾做好溝通，淹水是古今中外自然現象。至於是否要提高治水設計保護標準？他認為，答案可能是否定的，「因為這樣政府要投入更多治水經費，結果一樣無法保證絕對不淹水」。

他說，土地原本具有透水與蓄水能力，但追求經濟發展改變土地利用形態及過度都市化，比如森林濫墾、農地轉化為建地、水稻休耕、都市不透水面積增加、超抽地下水導致地層下陷等，這些都讓土地透水與蓄水能力消失，因此利用保水、透水措施恢復大自然原本透水與蓄水能力，減少經常性淹水是當務之急。

游保杉說，淹水難避免，要努力的是減少淹水的「災」，水不進入屋內就不會成災害，未來宜推廣適合本土建築防災手段，降低低窪地區住宅淹水。此外，未來也要積極建構水韌性城市，建置災後迅速恢復生活機能的復原機制。

(中國時報)