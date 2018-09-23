台版怒海潛將 823水患救災功臣

2018年09月23日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／高雄報導 ／高雄報導

「國家有災害需要軍人時，軍人一定達成率最高、服從率最強。」水下作業大隊大隊長楊文堅上校眼神中散發驕傲。步入隊史館，整齊陳列的照片、感謝狀，記錄著水下大隊一次次的付出參與，無論是過去88風災、納莉風災、復興空難，到近期的823南台灣大淹水，一旦遇上災害，水下大隊總在第一時間出動馳援。

接獲上級下達命令，兵力30分鐘內就要出發，水下大隊負責的救災工作包含人員撤離、災區抽水。楊文堅回憶，納莉風災造成台北捷運大淹水，抽水機必須一層一層作業，一旦遇到堵塞，潛水員就要潛到水中探勘，「通常裡面跟外海作業一樣，幾乎是伸手不見五指」，因此平時要訓練潛水員只靠手指、腳去觸碰摸索。

回顧823救災，第一作業隊上尉副隊長楊仁佑說，任務共出動38名人員、14部抽水機，採取機器、人員24小時輪班運作，以確保任務持續性及效率，最終耗費6天5夜完成。他強調，所有設備在颱風季節來臨前，都會整批重新驗證，而過去88風災任務時間更長，還有隊員身為受災戶，仍必須依指令執行任務，曾三過家門而不入。

海軍水下作業大隊鮮少亮相，平時卻肩負船艦水下安檢、未爆彈處理等工作，還能支援靶船爆沉、浮起難船任務，可謂國軍「幕後工程師」；而要成為海軍潛水員，必須先後接受水械專長班、水面供氣潛水班及氦氧混合氣潛水班的訓練。水下大隊深海岸勤作業組少校副組長楊昀叡指出，剛開始水械兵要花上1個月時間建立基礎體能，往後才能肩負重達35公斤的裝備。在深海中執行任務，除了細心，還須沉著，水中故障排除、水中攻擊訓練也相當重要。訓練會由助教擔任攻擊手，將面鏡、氣源、蛙鞋拔掉，甚至關氣瓶、打腹部，學員須拚死保護裝備，並用最快速度穿戴復原。

(中國時報)