南高屏泡水體悟 台灣需治水新思維

2018年09月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 潘建志 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

823豪雨造成南台灣嚴重淹水，民進黨執政的台南、高雄市府及屏東縣府針對行政院治水報告紛表認同，一致將淹水主因直指極端氣候強降雨，強調台灣需要更靈活的治水思維，且不應寄望永遠不淹水，而是要務實檢視治水效果是否持續進步。

台南823水患逾半數行政區泡在水裡，台南市政府水利局指出，面對超過防洪標準設施雨量，治水策略要更靈活，近年在分洪、沿海地區第二道防線、濱海地區排水拓寬加高並設置抽水站、滯洪池配合抽水平台等策略，這次在仁德部分地區、安定、學甲都發揮效果。

台南市水利局長彭紹博說，當今降雨不只一個尖峰，而是數個尖峰，既有防洪設施唯有更靈活因應，後續除了中央管河川範圍用地取得加速疏浚以利區排重力排水，也會強化高地與低地分洪；沿海持續推動二道防線；濱海地區排水拓寬加高並設抽水站、滯洪池，防止暴潮釀淹水，另也會加強潟湖、沙洲復育。

行政院長賴清德向立法院提出的治水專案報告，歸納台灣水患致災的5大原因，屏東縣水利處長江國豐十分認同，更指極端氣候下治水成功標準不應該放在永遠不淹水，而是治水成效是否進步，和過去相比淹水地點和面積是否減少、淹水深度是否降低、退水速度是否加快，對治水人員來說才公平。

以屏東縣為例，林邊、佳冬因地層下陷低於海平面，不可能保證絕不淹水，但88風災後經很多治水方法改善，幾次颱風或大雨都已發揮功效。

他說，台灣都市化結果不透水面增加，水利署正在推動的涇流分擔及出流管制政策，包括土地開發時要擬具排水規畫書，設計減洪設施等，都是治水新思維；但治本之策仍要做好整體國土規畫。

高市水利局也說治水有成，823豪雨旗山、美濃、岡山及永安雖有淹水但退得快，近年整治的岡山區石螺潭地區、旗山溪洲鯤洲地區、鼓山區九如路橋及鼓山三路附近，淹水災情皆有大幅改善。

(中國時報)