新聞透視－台灣要永續 別再喊口號

2018年09月23日 04:11 中國時報 楊佳穎

823大淹水引爆民怨，時隔1個月，行政院長賴清德的治水專案報告送入立法院，文中呼籲朝野要通力合作，將政治口水轉換成治水能量。只是，細讀整份報告所提出的防制作為，竟猶如賴揆自己所說的「口水」一般，無論是強化預報精準度、提高國土韌性、讓台灣永續發展，全都只見表面口號，就是不見對解決水患的具體規劃。

水災過後，賴清德25日將赴立法院進行專案報告。這份準備了1個月的跨部會總結告，理應是政院的治水處方簽，但結果是用大篇幅整理極端氣候影響、細數過去至今的治水工作及經費、成效，還不忘提到前瞻基礎建設計畫。

更甚者，賴清德還說，將運用智慧創新科技整備救災，問題是，科技防災乍聽下似乎很進步，但到底政府要如何運用科技，又有哪些技術能實際運用至災害，這部分盡是闕之付如。

反觀立法院法制局早在9月初，就已提出一份「從823中南部水患省思流域綜合治理之問題」研析，內容詳述台灣治水工程的缺漏與可補強的方向，但行政部門卻是迴避核心問題，未將立法監督部門提出的專業觀點納入其中，當然會讓報告流於形式。

或許，對蔡政府而言，解決眼前的政治問題才是重點，治水報告只要能交差就好。問題是，當政府砸了成千上百億之後，水患問題卻始終無解，一個負責任的政府難道不該在災難發生後，痛定思痛，負責任的找出問題並提出解方嗎？

在朝大野小的立法院，可以想見賴清德在25日即便遭遇藍營抗爭，終究還能全身而退。只是，如果治水問題就這樣希哩呼嚕的含混過關，那麼，可以確定的是，淹水悲劇注定一再重演。

(中國時報)