暗樁曝光 兩岸間諜戰變凶險

2018年09月23日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

繼大陸央視台諜案專題報導，陜西也曝光四起台諜案，涉案男子接受訊問。（摘自網路）

陜西曝光四起台諜案，涉案大陸男子李軍正在服刑中。（摘自網路）

大陸上周公布台諜案，其中，央視公布4張照片，宣稱是我方情報員，負責吸收陸生，據研判，這4位情報員應該是軍情局的人，但按慣例，我不會承認，而且這4人很可能負責別的案子，這些案子很重要，比陸生案嚴重多了，大陸破了，沒有宣布，但查出來是這幾位情報員負責的，又沒辦法抓他們，於是刻意把他們身分曝光。情報員只要身分曝光，就只能做內勤，不能再搞情戰了。

另一種可能是，大陸只是剛好有這4位情報員的照片與個資，為了證明他們能掌握我情報員身分，於是曝光，增加影片的宣傳效果與說服力。

學術交流情蒐 雙方自制

一位退休情報員分析，馬政府執政8年，兩岸關係和緩，情報工作朝「半透明化」的趨勢走，如國安局的外圍智庫歐亞基金會舉辦學術研討會，邀請大陸學者參加，不管歐亞如何改名，大陸是知道的，但仍派人參加，而且讓A咖學者出席。

大陸來的學者中當然有其國安部門的暗樁，同樣地，我方也有安插負責情報任務的人，雙方心知肚明。此外，包括解放軍退休將領來台參加學術會議，以及多到數不清的大陸參訪團中，都有具情報官員身分的訪客藏身其中，我方也不便點破。

共諜案、台諜案 見光死

這種如同「半透明化」的情蒐工作，重點多屬政經類的「機會情報」，要弄到軍事類的「威脅情報」，還是禁忌。無形中，兩岸自有默契，即便知道對方身分，但只要沒有做出法律不允許的事，誰也不會動手。

如今，在我破獲陸生周泓旭共諜案，以及大陸這波宣布台諜百案後，遊戲規則已打破，兩岸間諜戰走向凶險。

(中國時報)