踢爆策反 網羅特工利誘情蒐

2018年09月23日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸央視此前公開披露台諜案，引起兩岸輿論關注。大陸各地省市也緊隨在後，披露當地台諜案例，山東一名台諜因拍攝青島軍港風景，被判11年徒刑；海南一位司機為台諜蒐集情報，也被判11年徒刑；海南一位保安受台諜策反，蒐集軍港資料，被判7年徒刑。這一系列密集曝光的台諜案，共同點是透過網路接觸、以金錢利誘；色誘等其他手段反而稀少。

兩岸政府長年以來便相互刺探情報，此前台灣間諜在大陸失事有兩波高峰，一波是1996年的台海危機，另一波則是2004年間，前總統陳水扁於競選場合中公開大陸沿海部署的導彈數量與位置，大陸清查出30多名台諜，其中至少17人判處10年以上刑期。

此次大陸央視接連兩天披露大陸反台諜工作，稱此次專案破獲百餘起台諜案。隨後，海南、山東、廣東等地也接棒曝光當地台諜案例。

上海《澎湃新聞》報導稱，2013年，在青島打工的景木受到台諜利誘，以每天500元人民幣（下同；約合2500元新台幣）酬勞，協助拍攝青島軍港風景。當年3月，他被以「為境外非法提供國家祕密罪」判處有期徒刑11年。

《海南日報》也曝光，三亞一名旅行社司機周某，也因抵擋不住台諜一年近40萬人民幣的金錢誘惑，為其刺探三亞軍用機場及碼頭的相關情資，被三亞市中級人民法院判處有期徒刑11年。

報導稱，三亞還有一名酒店保安在網上找兼職被台諜勾連，協助用望遠鏡對軍港進行觀測，蒐集港內軍艦、潛艇停靠情況，11個月內報送情報400餘次，收取間諜經費近10萬元，被判處有期徒刑7年。

此外，廣東3名男子被台諜通過網路利誘策反，提供軍事設施和重點民用工程涉密資料，同樣被以「為境外刺探、非法提供國家祕密罪」起訴。

(中國時報)