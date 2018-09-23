綠營執政 陸2次高調辦台諜

2018年09月23日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸這次公布所謂的台諜案，一口氣有近百案，先是大陸央視接連2天曝光台諜4個案例，利用女色或男色，金錢等手段吸收陸生後，接著大陸的紙媒跟進，如遼寧、陝西、海南、山東等地也接棒，報導所謂的台諜案例，引起國人關注。

其中，陝西曝光4起台諜案，台灣女間諜策反陸軍工單位人員，拍攝飛機等照；山東揭露台諜利誘陸民眾，偷拍青島軍港、航母遼寧號照片；海南更不乏以兼職名義收買旅行社司機，偷拍軍機場案例。

大陸上次這麼大動作公布台諜案，是在2003年，前總統陳水扁於競選場合詳盡公開中共飛彈部署地點與數量，有些機密並不是衛星就可以清楚掌握的，中共在8個省市城鎮同步，抓了我方30餘名情蒐人員，政治用意不在話下。

唯大陸這兩次敲鑼打鼓的公開台諜案，宣傳的手法一樣，但也有不同處，扁政府那次是當場抓人，而且是在不同城市，同步抓，抓的還是我方的人，全部都是台灣人，幾乎都是軍情局約聘人士，非常有震撼效果。自此，軍情局即不派情報員，或運作台商在大陸做情報，降低失事風險。

也因為軍情局不再派人，所以這次公布的所謂台諜案，都是舊案，而且抓的都是大陸人，且以年經的陸生為主，沒有台灣人，所以算是宣導，不是情戰作為。

唯兩次相同的是，都是綠營執政，兩岸關係緊張。根據退休情治官員的說法，大陸不會抓錯人，但其對內宣稱破百案，頗有宣傳之嫌，陸生的情報價值不高，拿的都是低度情報，而且近年來台的陸生素質參差不齊，加上兩岸關係冰凍，有台灣學歷的陸生，未來進入大陸政府工作並做到很高職務，未必容易，因此，我軍情單位吸收陸生是實，但不可能吸收這麼多人，如真若大陸宣稱的破百案，那沒破的數字豈不是更可怕？

事實上，各國情治單位都會吸收留學生，這種「培植」間諜的方式，著重的不在眼前，而在他日。早些年，政府不少具留美學歷的高官，都曾被懷疑遭美CIA長期培養，只是台美友好，政府不會辦「美諜」，唯一例外是前中科院核能所副所長張憲義。對大陸言，它們該擔心的是留美陸生，而不該只是台灣陸生。

(中國時報)