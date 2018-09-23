北京示警小英政府 劍指華盛頓

2018年09月23日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

對大陸連環曝光台諜案，大陸學者指出，一來是為反制民進黨當局及相關情治單位，藉由王炳忠等事件、統促黨張安樂等事件向大陸找碴，另一方面則為敲山震虎，畢竟台美有很多情報資源共用，很多台諜甚至主動提供情報給美方，在陸美角力背景下，大陸也有藉此示警意味。

大陸央視等官媒15日開始一連二天播出「台諜案」相關報導，就在官媒帶動風向後，大陸各省市也相繼接力連環爆出，各種台諜利誘、色誘台生的案例，而相關報導也引發外界臆測是劍指民進黨當局。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，相關報導的警告意味相信是不言可喻的，而且幾乎是衝著民進黨當局而來；嚴格來說，大陸是在「忍無可忍」情況下，才被動出招的。

包承柯說，民進黨當局這一年來，不只在政治上與北京逆向而行，更大搞檯面下的小動作，把台灣的情治單位當成打手，藉由曝光王炳忠案、統促黨總裁張安樂案等，來加以抹黑大陸，「顛倒黑白」。

包承柯強調，坦白說，大陸對台灣還是留有一手的，並沒有全盤撕破臉，所以目前曝光的案件大多是2011至2014年左右的舊案，主要用意是在警告民進黨當局要是適可而止，不要再給兩岸關係添亂。

大陸國防大學政治學院教授王傳寶也稱，過去大陸對台諜案之所以多數隱而不發，低調處理，還是因為心存兩岸和平發展的大局。蔡當局不僅毫不領情，反而變本加厲，這次集中曝光，對蔡當局而言，無異於是嚴厲的震懾和警告。

至於，曝光台諜案更深層的意義，恐怕就是在「敲山震虎」，要警告美國不要在兩岸之間生事，特別是川普政府當前不斷利用「台灣牌」給北京找碴。

有大陸涉台人士就直言，其實台美之間情報共享早就是不爭的事實，甚至少數台灣人在大陸也是替華盛頓收集情報，這些北京也都知道，因此此次曝光台諜案，一方面是劍指民進黨當局，一方面則是為反制華盛頓。

(中國時報)