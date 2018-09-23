台諜案清門戶 下一波恐是陸配

2018年09月23日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

前軍情局處長陳虎門表示，大陸這次公布的多起陸生台諜案，主要用意是對大陸內部，軍情局現在已不派人去大陸，也不再用台商做情報，在這種情況下，在台灣只能吸收陸生與陸配，這次只公布陸生，說不一定下一波會公布陸配的台諜案。

陳虎門現為退休情報人員所組「忠義會」會長，他說，軍情局在這種受限的環境下，還努力突破困境，吸收陸生做情蒐，雖被大陸偵破一些案子，但國人應給軍情局鼓勵，而不是苛責。陳虎門說，大陸選在軍情局長羅德民剛到任時機，公布多起陸生台諜案，一定帶給羅德民沉重的壓力，而這也是大陸國安單位用意。

陳虎門說，一般來說，除非運氣很好，陸生情報價值不高，主要是用來做「預警情報」，早年是用台商做。據了解，軍情局從前總統李登輝時代開始做「預警情報」，即在大陸沿岸部署一些「情報據點」，萬一共軍有什麼不尋常動作，隨即反映回來，就像敲鈴鐺般，可以產生預警效果。

不過，另有不願具名的退休情報員認為，我吸收陸生，但只做講習，並沒有經過嚴格的情報訓練，如此做法，很容易失事，如同當年吸收台商，只講習個幾天，就叫台商去大陸做情報，當然會出事。

以2003年在莆田失事的台商約聘情報員張旭閩與余詩屏而言，兩人已訂婚，都在旅行社工作，僅廿幾歲，2002年中，始成為軍情局約聘人員，去仙遊縣做的不過是觀察情報；又沒受過訓練，機密文件全擺在眼前，恐也分不出重要性，能做出什麼重大情報績效？失事後，卻被大陸重判張、余14年、10年。

因此，軍情局在吸收年輕陸生時，應更審慎，不應重蹈當年吸收年輕台商，未做相關情報訓練，就送到大陸情蒐覆轍。

(中國時報)