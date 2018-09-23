質子治肝癌 2年存活率7成

由中國時報、長庚醫療體系主辦的「旺旺中時講堂」健康系列講座，昨日邀請林口長庚質子中心主治醫師高偉恆（前排左四）、黃炳勝（前排左三）及黃意婷（前排左二）分別就肺癌、肝癌及乳癌的質子治療進行演講分享。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

癌症連續36年蟬聯國內十大死因之首，隨著醫療的發展，癌症的治療已由傳統治療走向精準醫學「質子治療」，林口長庚醫院3年前率先成立「質子暨放射治療中心」，迄今以質子治療1351位病患，其中又以肝癌病患為大宗、占25.9％，肝癌若腫瘤侵犯門靜脈，過去國內化療2年存活率低於2成，昨日長庚質子治療中心提出肝癌治療成果，其2年控制率不僅可達9成，存活率亦大幅提高至7成。

放射線的標靶治療

長庚醫療體系與本報昨日合辦「癌症治療新曙光、長庚質子放光明」健康講座，由3位林口長庚質子暨放射治療中心主治醫師，以深入淺出方式，為民眾講解質子在肝癌、乳癌及肺癌上的治療特點及效果，現場座無虛席、反應熱烈。

林口長庚質子暨放射治療中心主治醫師黃炳勝表示，國內肝癌病患多好發在45～65歲，早期肝癌仍以手術為優先選擇，但對於肝功能不佳、無法施行手術的病患，體外放射治療是一選擇治療方式，其中質子治療，甚至可比擬如手術刀般的治療效果。

拉高劑量不傷好肝臟

黃炳勝指出，質子治療可以說是「放射線的標靶治療」，其利用加速後的高能量質子射束穿入腫瘤，其所產生的「布拉格峰」可以將劑量拉高集中在腫瘤內，進而殺死癌細胞，質子治療與最常被提及併論的光子治療，最大的不同是在於，高能量質子在腫瘤內即停止，後面的正常肝臟組織完全不會吃到放射劑量，不會傷到肝組織，但光子治療就沒有這樣的優點，光子治療會穿過腫瘤到後面正常的肝臟，使得肝臟正常組織也跟著受到損害，甚至可能因而出現肝衰竭等副作用。

黃炳勝強調，質子治療是目前對付肝癌有效新利器之一，門診一位73歲男性，其肝腫瘤大於10公分，為門靜脈腫瘤栓塞，經質子照射治療後，胎兒蛋白不僅下降至正常值，10個月後，腫瘤消失，目前僅要回診追蹤即可。質子治療適合年邁、身體狀況不適合開刀、無法承受其他治療副作用的患者，但其對於局部的腫瘤有效，所以不適用於瀰漫性肝癌或同時在不同肝葉有多發性腫瘤的患者。

(中國時報)

鎖定腫瘤 治乳癌不傷心

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